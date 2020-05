"Snobbata richiesta per ospedale Covid dedicato, ci riproviamo con le proposte per la fase 2"

La Spezia - Dopo le richieste effettuate fin dai primi di marzo nei confronti dell’Asl per l’individuazione del pre triage poi attuato

in ritardo e per la separazione delle strutture ospedaliere, ai fini anche della ripresa della attività ordinarie, il Manifesto

per la Sanità Locale lo scorso 25 marzo aveva inviato una proposta di piano per la gestione dell’emergenza coronavirus e per il futuro ritorno alla normalità. Una proposta era inoltrata al Prefetto, ai vertici di Asl5 e al sindaco del Comune della Spezia in qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci. Un piano per il quale l'attiva associazione presieduta dall'avvocato Rino Tortorelli non ha mai avuto: "E così a differenza di molte altre Asl, anche liguri, ancor oggi non abbiamo un ospedale Covid dedicato con la necessità di un ulteriore impegno degli operatori sanitari: perché differenziare i percorsi e non gli ospedali necessita di maggiori e più impegnative attività di sanificazione degli ambienti e degli operatori. Riteniamo che una risposta a questa proposta sarebbe stata dovuta e prescindiamo anche dalle discussioni “dialettiche” tra le varie forze di partito sul tema così come dal fatto che la dirigenza Asl si sia rifiutata di partecipare al consiglio comunale della Spezia".



"Non prescindiamo invece dal fatto che la democrazia non può essere limitata dall’emergenza, soprattutto in questo periodo in cui, per fortuna, la fase “acuta” dell’emergenza sembra in remissione - attacca il Manifesto - per questo, nonostante tutto ancora confidando nella responsabilità delle Istituzioni, abbiamo presentato ai medesimi destinatari un piano per la gestione della cosiddetta Fase 2. La proposta nasce, anche questa volta, dalla considerazione che nè Asl5 nè Alisa – pur essendone state richieste – hanno dato comunicazione di una strategia per affrontare l’emergenza sanitaria, neppure in questo secondo periodo". Il piano per la gestione della Fase 2 parte da un assunto generale: la lotta al Covid va fatta con logica di assistenza centrata sulla comunità: insieme al potenziamento delle misure negli ospedali, l’assistenza territoriale rappresenta ora un punto centrale (territorio ampiamente negli anni depotenziato verso un sistema più ospedalo centrico, peraltro favorendone la cessione ai privati). Non si possono responsabilizzare i soli cittadini, che comunque devono continuare a mantenere in atto tutte le cautele già adottate nella Fase 1".



Il Manifesto per la Sanità Locale divide in azioni per il territorio e azioni per gli ospedali: "Per il territorio è imprescindibile applicare il controllo e la gestione delle attività sanitarie del territorio con il potenziamento delle attività territoriali. Rinforzare le task force territoriali (Usca o Gsat) con altre squadre aggiuntive rispetto alle tre già previste con mezzi e personale e con adeguata dotazione di dpi. E' necessario poi programmare i luoghi per i dimessi Covid positivi ed in particolare istituire un reparto ospedaliero a gestione infermieristica con fisioterapia per i non autonomi". Fra i punti elencati anche un prontuario di informazioni dettagliate alla popolazione con obbligo per tutti di indossare le mascherine fuori casa e il cinvolgimento e protezione dei medici di medicina generale (mmg) e pediatri (pls) per la sorveglianza attiva ed anche per le misure da adottare per le visite ambulatoriali: "I cittadini devono telefonare al MMG prima di andare in ambulatorio dal proprio medico. E’ necessario proteggere, fornendo adeguati dpi, i mmg e i pls, per evitare il rischio che, ammalandosi, lascino senza riferimenti molti pazienti". Il Manifesto chiede inoltre di aumentare la funzionalità dei laboratori dell’Asl e di istituire unità per aiuto e controllo della prevenzione nei luoghi di lavoro con interventi immediati in caso di lavoratori sintomatici. Nonchè di provvedere al potenziamento dell’UOPSAL".



Per quel che concerne gli ospedali si parte dalla necessità di protezione gli operatori, quindi uilizzo dei dpi da parte di tutti gli operatori, anche quelli delle ditte in appalto. La protezione dei nosocomi e l'umanizzazione delle cure, rinnovando il consiglio, ancora valido, di istituire due ospedali differenziati, uno dedicato Covid con percorso pulito per alcune attività. "Nell’ospedale dedicato al Covid - si legge ancora - è indispensabile che vi sia un reparto Infettivi e Pneumologia, che per fortuna in Asl5 abbiamo, oltre alla rianimazione". E veniamo alla diagnostica, non certo meno importante: "Eseguire tamponi e test sierologici: copiare le migliori pratiche un tampone ogni 10 giorni agli operatori dei reparti Covid e uno ogni 20 agli operatori reparti puliti. Tampone subito in caso di qualunque sintomo". E infine naturalmente "li'ncremento del personale, evitando fenomeni di burn out e migliorare l’assistenza perché nonostante il particolare periodo, non possiamo esimerci dal censurare pesantemente la mancanza di informazioni ai cittadini sulla strategia dell’emergenza e la mancanza di vicinanza al lavoro svolto con abnegazione dagli operatori sanitari".