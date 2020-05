"Siamo tornati, ma per l'anno prossimo serve un progetto nuovo"

La Spezia - "Se chiedete ad un educatore in cosa consista il suo lavoro non sentirete parole come profitto o prodotti, ma relazioni, emozioni, opportunità.

Perché il lavoro educativo non riempie di soldi i portafogli o di prodotti i magazzini, ma offre alle persone emozioni e opportunità

Se chiedete ad un educatore perché ha scelto di fare questo lavoro, tutti risponderanno la stessa cosa, indipendentemente dal tipo di servizio che svolgono. E sentirete parlare di fragilità, crescita, possibilità, potenzialità, diritti. Il lavoro sociale è quello strano mestiere che difende e promuove i diritti delle persone più fragili per dare anche a loro la possibilità di sviluppo delle proprie potenzialità di apprendimenti in ambito personale, didattico e sociale. Un educatore lavora ogni giorno per questo, scontrandosi con le emergenze quotidiane, con tutte le cose che non vanno come dovrebbero, con le mancanze delle istituzioni, con i tagli dello stato sociale. Ogni educatore, ogni giorno, si batte perché siano riconosciuti i diritti dei suoi utenti. Ma ai diritti degli educatori chi ci pensa mai? Chi pensa e si prende carico delle mancanze di tutele contrattuali, della mancanza di uno stipendio sicuro che non dipenda solo da logiche di risparmio, della mancanza di intervento da parte delle istituzioni nei momenti di emergenza?

Il mondo sommerso delle cooperative copre una fetta importante del welfare, eppure nessuno ha mai contato bene quanti siamo; si sente sempre la frase "Si stima che siano..."



Nella situazione che attraversiamo, questo esercito di lavoratori invisibili sta vivendo il dramma di un'emergenza, anche economica, che si inserisce in una situazione di enorme e abituale (ma non per questo accettabile) precarietà. I servizi interrotti, ridotti o rimodulati, gli educatori dimenticati per mesi o reinseriti, talvolta con modalità ricattatorie, in servizi diversi dal loro, le riduzioni arbitrarie e unilaterali degli orari di lavoro, hanno messo in ginocchio un'intera categoria già abituata a lavorare al netto delle prestazioni, con continue perdite di ore di lavoro non dipendenti dalla propria volontà, con una delle paghe base più basse dell'intero paese.

Anche nella nostra esperienza spezzina, queste problematiche sono emerse con tutta la loro violenza. Quando le scuole sono state chiuse tanti servizi sono saltati, tanti educatori sono stati dimenticati e con essi i bambini e i ragazzi di cui si occupano.

Per due interi mesi i diritti dei lavoratori e quelli dei loro utenti sono stati annullati.

Gli educatori hanno perso la possibilità di prestare la consueta attività lavorativa ed il relativo stipendio, e gli alunni hanno perso la possibilità di fruire dell' intervento educativo, del rapporto di continuità con una delle loro importanti figure di riferimento.

Eppure in questi due lunghissimi mesi di emergenza noi abbiamo continuato a pagare spesa, mutui e bollette; i bambini e i ragazzi che solitamente supportiamo hanno continuato ad esserci, più fragili e spaesati che mai.

Qual è il motivo di questo abbandono, qual è la logica che sta dietro ad una dimenticanza negligente come questa?

Lo abbiamo gridato a gran voce in questi mesi. Lo abbiamo urlato sui social, trovando l'immancabile sostegno di famiglie e insegnanti.

Lo abbiamo detto alle istituzioni, alla loro non pensata e rischiosa richiesta d'intervento domiciliare.

Lo abbiamo ribadito con forza quando finalmente il governo si è ricordato di noi e dei nostri alunni rendendo disponibili i soldi già messi a bilancio per poter riattivare interventi rimodulati.

Il servizio educativo scolastico è particolare. Facciamo, insieme agli insegnanti di sostegno, da mediazione tra il nostro alunno e il mondo scuola: contenuti, relazioni, gruppo dei pari.

Escludere il settore educativo dalla didattica a distanza ha significato ledere il loro pieno diritto di poter usufruire al meglio di tutto questo; ha significato privare il corpo docente di un valido supporto ormai consolidato.

Da pochi giorni abbiamo finalmente ripreso servizio. Forse siamo stati parzialmente ascoltati. Siamo entrati in un sistema di didattica a distanza dalla porta secondaria, perché l'organizzazione delle scuole è già partita, cercando di inserirci al meglio in un sistema già consolidato dal quale per troppo tempo siamo rimasti fuori. Siamo certi che ce la faremo, la disponibilità delle scuole e dei singoli insegnanti a modellare ulteriormente gli interventi, l'affetto dimostratoci dai nostri alunni e la flessibilità a cui ci ha abituati il nostro lavoro ci permetteranno di fare al meglio la nostra parte.

Ma non possiamo non pensare a come la proposta di intervento sia arrivata troppo tardi e con un progetto parziale e incongruente.

Un progetto che non tiene conto del monte ore totale di intervento dimezzando di fatto i nostri salari e il diritto degli alunni alla totalità delle ore assegnate; che crea disparità tra scuole del primo ciclo e scuole superiori; che si dimentica delle ore di formazione proprio quando ce ne sarebbe più bisogno per dare ai nostri alunni un intervento al massimo della qualità; che non prevede soluzioni immediate per andare incontro agli operatori che abbiano problemi di connessioni o dispositivi informatici.

L'anno scolastico terminerà, e ne comincerà uno nuovo. In mezzo un'intera estate per mettere a punto un progetto che tenga conto di come risolvere tutte queste problematiche. Un progetto che accantoni la logica del profitto e del risparmio e metta al primo posto i diritti dei lavoratori e degli alunni in difficoltà.



Come Collettivo Operatori Sociali di La Spezia, che dà voce a gran parte degli educatori scolastici, ci rendiamo come sempre disponibili a trovare, assieme, soluzioni per il prossimo anno scolastico che rispettino tutti gli attori in causa. Perché i diritti degli operatori sono i diritti dei ragazzi e continueremo ad affermarlo ogni giorno".



Lettera di un educatore