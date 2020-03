"Siamo il grido delle donne senza voce", Nudm si prepara al corteo dell'8 marzo

La Spezia - Domenica 8 marzo corteo di 'Non una di meno' alla Spezia. Ritrovo alle 16.00 in Piazza Saint Bon, partenza alle 16.30. "Contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere e dei generi: siamo rivolta - affermano da Nudm -! Ci ribelliamo al quotidiano ripetersi degli stupri e dei femminicidi che vengono ormai trattati come qualcosa di ordinario e sempre, irrimediabilmente, come una responsabilità delle donne. Ci ribelliamo alla brutalità che si scaglia contro le persone LGBT*QIA+, che si traduce in aggressioni verbali e fisiche che arrivano fino all’omicidio, maggiori difficoltà di accesso al lavoro, patologizzazione psichiatrica e svalutazione dell’autodeterminazione. Ci ribelliamo alla violenza del patriarcato istituzionale: quella che nei tribunali punisce con la revoca dell’affido le donne e i minori che rompono il ricatto della violenza domestica; quella che criminalizza le donne che denunciano molestie, abusi o violenze; quella praticata negli ospedali dove viene sistematicamente ostacolata la nostra libertà di scegliere sui nostri corpi e sulle nostre vite; quella riprodotta nelle scuole e nelle università quando il sapere serve a legittimare ruoli e gerarchie di genere. Ci ribelliamo alla violenza di chi tratta i nostri corpi e quelli di tutte le specie viventi e della terra come terreno fertile di profitto e sfruttamento. Ci ribelliamo alle molestie che ci tormentano sui posti di lavoro per farci accettare silenziosamente il nostro sfruttamento quotidiano e salari sistematicamente più bassi di quelli degli uomini. Ci ribelliamo al razzismo che si impone sui nostri corpi con la ferocia degli stupri sui confini e nei centri di detenzione, con lo sfruttamento di chi è ricattabile e senza diritti, che ci segue anche se siamo nate e nat* e cresciute in Europa, che ostacola continuamente con i confini la nostra libertà di muoverci! L’8 marzo, in tutto il mondo, ci vogliamo vive e libere: siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce!"



Domani, mercoledì 4 marzo, alle 18.00 alla libreria Liberi tutti, si terrà l'assemblea aperta di costruzione del corteo. Nudm invita la cittadinanza a partecipare. Per info: nudmlaspezia@gmail.com"