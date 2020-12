"Siamo già preoccupati per i primi assembramenti in grande distribuzione"

La Spezia - "Si stanno già verificando assembramenti in centri commerciali e supermercati e il nostro timore che aumentino nei prossimi giorni. Secondo noi l'apertura sino alle 21 non basterà per contenerli". L'allarme arriva direttamente dalle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che registrano una situazione che si sta sviluppando anche in tante altre città d'Italia. Qui come altrove il problema maggiormente segnalato è appunto il contingentamento all’interno dei supermercati. "Servono controlli all'ingresso con misurazione della temperatura ed ingressi scaglionati; servono controlli rigorosi all'interno delle strutture e controlli da parte degli enti preposti per disincentivare il mancato rispetto delle norme. Solo così si potrà contenere il diffondersi del contagio. Invitiamo le aziende a provvedere da subito e gli Enti preposti a vigilare. Da parte nostra, ci riserviamo di intraprendere iniziative di mobilitazione qualora le normative di sicurezza non fossero rispettate.”