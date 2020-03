"Siamo all'estero ma seguiamo precauzioni del Governo italiano"

La Spezia - “Molti spagnoli in un primo momento hanno visto gli italiani come untori ma quando il virus ha iniziato a spargersi rapidamente, moltissimi hanno reclamato l'adozione delle stesse misure prese dall'Italia”. E' quanto racconta a CdS Stefano Guidi, spezzino che da circa undici anni vive a Madrid e cofounder di un'agenzia di marketing. “Dopo i provvedimenti comunicati ieri dal Primo Ministro – spiega – si può uscire solo per andare al supermercato, in farmacia o al lavoro se non si può fare smartworking. Si può inoltre tornare alla propria abitazione di residenza ed assistere i familiari non autosufficienti. Le strade sono deserte e ci sono pattuglie dell'esercito che fanno rispettare le restrizioni, con multe fino a 600 euro e un anno di carcere”.

Per quanto riguarda la situazione sanitarie Guidi osserva: “Se i numeri dovessero continuare a crescere come in questi giorni si arriverebbe al collasso del sistema di assistenza e dei reparti di terapia intensiva. Fino a venerdì il Governo aveva lasciato aperti tutti i locali quindi molti spagnoli avevano continuato a condurre lo stesso stile di vita, da ieri sembra ci sia stata una presa di coscienza maggiore. Tanti hanno lasciato Madrid per andare nelle case al mare o in montagna, ma lo hanno fatto ben prima delle restrizioni. In generale si sono visti molti comportamenti simili a quelli vissuti in Italia, compresi i flash mob e l'assalto ai supermercati”

“L'Italia? Vederla in difficoltà è dura, anche perché tutta la mia famiglia e gli amici vivono lì e sono preoccupato. Devo dire – conclude – che nonostante molti abbiano criticato il Governo l'esempio dell'Italia mi è servito molto perché ho evitato comportamenti erronei e non ho sottovalutato la situazione. Sono chiuso in casa da lunedì scorso, ben quattro giorni prima della dichiarazione di allerta e sei giorni prima rispetto alle restrizioni”.



Dalla Penisola iberica alla vicina Francia dove risiede Elena Cozzani capo progetto nella scuola per corrispondenza "Cours Pi, l'école sur-mesure". “Io e i miei due figli siamo chiusi in casa in quarantena da quando il Governo italiano ha esteso la zona rossa a tutto il Paese. In pratica – spiega da Sète in Occitania – stiamo seguendo le stesse misure preventive del resto degli italiani: lavoro da casa, evitiamo gli spostamenti e usciamo solo per fare la spesa. Lo scorso fine settimana eravamo alla Spezia e al rientro qui non hanno fatto entrare i miei ragazzi a scuola nonostante non provenissero da Veneto o Lombardia. Io li avrei comunque tenuti a casa ma la sensazione è che almeno per ora la gente non abbia capito che il virus circola anche qui come conferma il numero sempre crescente dei malati. Le statistiche – osserva – non sono incoraggianti ma giornali e tv negli ultimi giorni hanno preferito parlare di quello che accadeva in Italia anziché fare prevenzione e sensibilizzazione. Solo giovedì sera Macron si è rivolto ai cittadini lanciando una serie di misure che a noi sono sembrate ancora troppo blande: chiusura di tutte le scuole da lunedì, quarantena per gli over 70, telelavoro e limitazione degli spostamenti (ma non divieto). Solo ieri è stata dichiarata la chiusura per locali, cinema, musei e negozi mentre tutti i giovani erano regolarmente in giro. Oggi si sta svolgendo il primo turno delle elezioni municipali e temo che tra qualche settimana vedremo gli effetti nefasti di tutto ciò. Penso – conclude – che mi sentirei più sicura in Italia dove c'è stata una vera presa di coscienza, rispetto delle regole e misure di igiene molto più rigide”.



Se i provvedimenti di Francia e Spagna sono arrivati più tardi rispetto a quelli italiani, di sicuro non hanno fatto discutere come quelli adottati dall'Inghilterra dove vivono moltissimi nostri connazionali e concittadini. “Sono tutti rimasti abbastanza perplessi dalle parole di Boris Johnson sulla scelta del governo di non adottare misure di contenimento – afferma Andrea Bonfanti, Hertz supervisor all'aeroporto di Bristol, città dove vive e lavora da alcuni anni – ancora più strano è vedere come dopo un primo momento di shock la vita quotidiana stia proseguendo normalmente. Ad oggi – conferma – non mi pare ci sia una reale presa di coscienza di quello che sta accadendo e della situazione europea o globale. Al di là delle notizie in tempo reale sulle altre nazioni quelle sulla propagazione del virus in Inghilterra sono molto frammentarie e poco chiare. Le cifre sono approssimative ma gli inglesi guardano con estrema preoccupazione solo quello che accade all'estero, come se il problema fosse circoscritto ad una barriera geografica. La comunità non britannica invece guarda con estrema ammirazione agli sforzi fatti dagli altri Paesi e spera che anche il Governo di Johnson si decida ad affrontare la situazione in maniera meno superficiale non affidandosi solo a teorie come l'immunità di gregge”.



Infine Stoccolma, Svezia, dove dive e lavora la biologa marina Valentina Di Santo originaria di Santo Stefano Magra: “Io e la mia famiglia siamo già da qualche giorno in una sorta di semi-isolamento volontario sull'esempio di quanto sta avvenendo in Italia e speriamo che più persone lo facciano anche qui. In realtà al momento la situazione è abbastanza tranquilla, sono già stati adottati dei provvedimenti e i contagiati hanno superato il migliaio. La situazione italiana mi preoccupa – conclude – io ho già cancellato il viaggio di maggio e spero di poter ritornare in estate”.