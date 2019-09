"Si vuol dare l'idea che va tutto bene ma in Asl non è cambiato nulla"

La Spezia - "Siamo alle solite: nell'Asl5 è cambiato il direttore generale ma il modus operandi non è cambiato e a farne le spese sono come sempre, da una parte i cittadini e dall’altra gli infermieri e i medici che lavorano in ospedale". Si torna a parlare di sanità e il segretario provinciale di Nurisand Assunta Chiocca fotografa una situazione che è ormai cronicizzata, visto che non se ne parla certo da oggi: "Nella sanità spezzina ormai, mancano in maniera strutturale infermieri, ostetriche, medici e OSS ed attualmente a causa del personale uscito per pensionamenti o trasferimenti e per gestire le assenze a vario titolo quali ferie estive, gravidanze, malattie lunghe, il personale è sempre sottodimensionato e garantire servizi aperti e adeguati standard assistenziali è sempre più difficile".



"La conferma della criticità della situazione è chiara vedendo cosa sta accadendo con l’unità operativa di Neurologia." Il 5 luglio scorso infatti - spiega Chiocca -, la Neurologia viene ridimensionata da 33 posti letto a 20 per poter garantire almeno il mantenimento delle prestazioni ambulatoriali non differibili, a causa della carenza medica ed infermieristica, diminuendo così le possibilità di ricovero". Ad oggi, nonostante non si sappia con certezza quando il reparto riaprirà, NurSind chiede all’azienda di conoscere quale sarà la dotazione organica di personale infermieristico e OSS. "Non vorremmo che il reparto riaprisse alle stesse disastrose condizioni di prima, ovvero con un infermiere e un OSS di notte a dover garantire l’assistenza a tredici pazienti. Una cosa inaccettabile visto che è ormai chiaro che il rapporto infermieri pazienti non dovrebbe essere superiore a 1/6 per poter garantire una assistenza di qualità e senza rischi per i pazienti. Ad oggi, dicevamo, siamo costretti a chiedere questa informazione a mezzo stampa perché nonostante le richieste che Nursind come rappresentanza RSU ha fatto, l’amministrazione non ha dato alcuna informativa".



Ma la Neurologia è solo un esempio. "I cittadini debbono sapere che non è accettabile che nei reparti vi siano dotazioni organiche di personale infermieristico da terzo mondo che costringe i lavoratori a turni massacranti per mantenere un livello adeguato di prestazioni da offrire ai cittadini. Come dicevamo, direttore generale nuovo, vizi vecchi: nessuna novità, stesso atteggiamento di voler dare l'idea che tutto vada bene". E per questo NurSind chiede una convocazione urgente di un tavolo sulla situazione delle dotazioni organiche perché in questa situazione è impensabile di poter offrire ai personale servizi sanitari di qualità.