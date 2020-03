"Si sospende la Fiera, ma i centri commerciali restano aperti..."

La Spezia - Monta la protesta degli operatori per la cancellazione della Fiera di San Giuseppe. Quattro giorni di vendite andati in fumo per centinaia di ambulanti che attendono per mesi e mesi di poter arrivare alla Spezia da tutta Italia per partecipare alla fiera all'aperto più grande d'Italia.

"Vengo ufficialmente a contestare la decisione del Sindaco della Spezia di sospendere e/o annullare la fiera di San Giuseppe evento unico per la città, oltre ad essere una fiera tra le più belle d’Italia". Sono le parole di Luca Cesare Cipriani, venditore ambulante di Pistoia, che ha preso carta e penna per scrivere al sindaco Pierluigi Peracchini per conto di altri colleghi.



"Lo sa caro sindaco il sacrificio che fanno e che hanno fatto questi operatori commerciali per affrontare questa fiera? Probabilmente nemmeno lo immagina. Molti di loro si sono impegnati e indebitati per acquistare merce da vendere in questi 4 giorni, e se non la vendono più cosa fanno? Si parla di esposizioni finanziare importanti, fatte - scrivono gli operatori - in funzione della fiera. Oltre a questo poi il fatto che chi vende abbigliamento è soggetto alle stagioni ed è oltremodo rovinato, perché la merce vendibile adesso non è certo vendibile tra due mesi! Ma quello che è veramente scandaloso è la disparità di trattamento (certo molto più facile essere forti con i deboli che con i poteri forti): si annulla una fiera, fatta all’aria aperta 4 giorni, paventando una ipotetica possibile diffusione di virus, e si lasciano aperti i centri commerciali (al chiuso) dove migliaia di persone si ritrovano e dove peraltro vige un sistema di aerazione forzata, dove i condotti aria calda/fredda sono i migliori veicoli di virus. Studi scientifici e media non fanno altro che ripeterlo".



"No signor sindaco io la stimo e la rispetto, ma questo non posso accettarlo. Né io e né chi fa questa attività, in particolar modo chi non può operare per sua decisione nella fiera della sua città. La invito vivamente a ripensare questa sua decisione oppure se ha dati ben precisi sulla evoluzione di questo virus ben venga la sua decisione, ma chiuda immediatamente anche i centri commerciali e supermercati di varia natura. Quanto meno dimostri l’omogeneità di trattamento.

Inutile dire che se le sue decisioni rimangono le stesse di oggi, oltre a sentirci discriminati, dovrà poi assumersi la responsabilità di scelte ad personam", conclude la lettera.