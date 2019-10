La Spezia - Sono passati quasi nove mesi, ma non c'è nessun parto all'orizzonte. A inizio febbraio gli operatori di Piazza Cavour avevano bocciato senza mezzi termini i progetti selezionati dall'amministrazione comunale e portati all'Urban center dalle associazioni di categoria, ma sembra ancora lontana, nonostante l'incoronazione della proposta dell'equipe guidata dall'architetto Laura Falcone, la definizione di un ripensamento della piazza che possa soddisfare le esigenze di tutti.



Già stamani Confcommercio aveva riproposto alla stampa, e quindi alla città, due dei progetti scartati dalla commissione di gara (vedi gallery allegata), quelli degli studi di Carlo Alberto Cozzani e di Riccardo Bazzali. Entrambi prevedevano un ampio parcheggio (da 110 e 170 posti) in un piano rialzato della struttura che oggi funge da copertura, ma la soluzione non aveva incontrato il favore dei giudici della commissione che avevano relegato le proposte agli ultimi posti.



Nel pomeriggio il direttore di Confcommercio Roberto Martini e il presidente di Fida Confcommercio Cesare Arioli hanno portato i due progetti all'Urban center, per un incontro con gli ambulanti.

Arioli ha sottolineato come per gli assessori ai Lavori pubblici, Luca Piaggi, e al Commercio, Lorenzo Brogi, quello dei parcheggi non fosse il tema principale. A differenza di commercianti e ambulanti.

"I primi cinque progetti non sono piaciuti a nessuno. Vorrei sapere chi ha fatto il bando e chi componeva la giuria - ha dichiarato il presidente di Fida Confcommercio in apertura -. Gli assessori ai Lavori pubblici e al Commercio sono stati eletti, non hanno esperienza in materia. Il mercato è in declino da anni, ma lasciamo che i tecnici comunali, gli stessi che hanno portato alla realizzazione del Centro Kennedy, di Piazza Verdi, dei Puc che hanno consentito l'apertura del centro commerciale Le Terrazze e dell'attuale Piazza Cavour, di pensare anche questo progetto per il futuro della città. Non siamo contro l'amministrazione. Ci sembra che sia cambiato il direttore d'orchestra, ma che i musicisti siano sempre quelli. Sembra ci sia un piano preordinato per fare le cose male... Non capiamo per esempio come si possa pensare di ricavare un parcheggio, anche se solamente pomeridiano, sotto la tettoia. Si creerebbe un effetto cappa".

Arioli ha poi svelato di essersi recato dal sindaco Pierluigi Peracchini chiedendo di riprendere in considerazione la soluzione per i posti auto proposta dai due progetti scartati nonostante prevedessero una spesa compatibile con i 4,2 milioni di euro a disposizione: "Il sindaco ha nicchiato trovando scuse e siamo dovuti uscire pubblicamente".



Gli operatori presenti, una trentina, hanno chiesto rassicurazioni ed esposto dubbi di vario genere sul futuro.

"Ci siamo già passati. I lavori per rifare la piazza non dovevano impattare, e invece molti hanno chiuso nel corso della durata del cantiere del 2004 - ha sottolineato una ambulante -. Ci interessa è sapere dove saremo durante i lavori, e quanto dureranno, con qualsiasi progetto si decida di andare avanti".



Cozzani, presente all'incontro come Bazzali, ha spiegato agli operatori come le vicende del concorso siano ormai da mettere alle spalle: sarebbe stato necessario presentare un ricorso.

"C'è un vincitore e come tale deve essere rispettato, ma esistono altre idee che possono dare impulso all'amministrazione. Io non farò nessun incontro con voi, ho perso. Si possono tirare fuori nuove idee, ma serve un obiettivo di lunga gittata: non si deve guardare alle misure dei banchi o delle vetrate, ma come funziona oggi un mercato, come dialoga con la città, come può competere nei confronti della grande distribuzione... a volte ci sono proposte che non vi piacciono solo perché non siete abituati. Oggi serve elasticità nell'uso degli spazi, anche perché i progetti hanno una vita piuttosto breve".

Alla domanda degli operatori su cosa possano fare ora, Arioli ha risposto: "Possiamo chiedere al sindaco di assumersi la responsabilità di aver speso 40mila per progetti che non piacciono a nessuno. Si prenda tempo per realizzare un altro concorso che nei criteri tenga conto delle nostre esigenze. Noi viviamo il mercato e la città, loro restano in ufficio".



Mentre si apprendeva che in sala era presente l'architetto Riccardo Maria Nardone, autore di una delle cinque proposte finaliste che prevedeva la realizzazione di 160 posti auto, ha preso la parola Bryan Herdocia, noto operatore del mercato, portavoce di un nutrito gruppo di colleghi: "Le associazioni non rappresentano nemmeno il 10 per cento di noi, ma siamo d'accordo: senza parcheggio non si va avanti. Si possono anche prevedere mezzi pubblici elettrici, ma un altro anno di attesa è troppo. La domanda reale è: dove vogliamo andare?".



"Noi quel progetto non lo vogliamo", ha ribadito Arioli, mentre Marina Geirola, presidente del consorzio La Spezia Vivi il Centro ha ricordato a tutti di essere sulla stessa barca: "Dobbiamo fare fronte comune. Servono i parcheggi, ma anche valorizzare il mercato. Siamo legati, noi commercianti e voi ambulanti".

Una cittadina, che ha spiegato di essere presente perché interessata all'acquisto di un appartamento in Piazza Cavour, ha fatto notare l'assenza di molti commercianti e dei residenti: "Dove sono? Dovete coinvolgerli!".



In chiusura dell'incontro il microfono è stato ceduto a Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che ha prima di tutto smentito una affermazione di Airoli che ha definito "il sindaco prigioniero dei burocrati".

"Non è così - ha sostenuto Cenerini -. Certo, bisogna registrare il lavoro e le responsabilità di dirigenti e funzionari che hanno anche composto la commissione giudicante, ma non siamo negli Usa, dove si fa piazza pulita del personale a ogni cambio di colore. L'amministrazione cerca di lavorare al meglio insieme al personale presente. Come capogruppo di maggioranza vi invito a un nuovo confronto sulla piazza. Andate dal sindaco se volete, ma venite anche in commissione. L'amministrazione è disposta ad ascoltare, ve lo assicuro".