"Si parla solo di virus, la gente ha paura. Ma andrà tutto bene"

La Spezia - Il lunedì mattina nei quartieri ben serviti è poco affollato, aumenta il numero delle mascherine in giro e si sta il più lontani possibile, anche al semaforo. Il sole splende e fra tre giorni la città avrebbe dovuto festeggiare il suo patrono d'eccellenza: San Giuseppe.

Ma la città e il resto d'Italia dovranno dimenticare almeno per questa primavera le giornate assolate a passeggiare, mangiucchiare, guardare i prodotti top della fiera nel caso degli spezzini. Se sale un po' di malinconia a fare questi pensieri è ben più serio quello che sta avvenendo negli ospedali e per le strade. E rimane il labile confine di chi approfitta della piccola spesa per stare all'aperto e si rivolge alle attività che possono tenere aperti i battenti tra questi giornalai, panetterie, alimentari.

"La gente ha tanta paura - racconta la titolare di Arte Pane in Via Veneto, a pochi passi dal Kennedy - non sento parlare d'altro. Ho aperto qui nel 2006 e la situazione è davvero particolare. I clienti fissi vengono qui 'a scaglioni', se una volta li vedevo arrivare più o meno tutti alla solita ora, da quando è in corso l'emergenza arrivano da soli, separati e tutti a orari diversi. Il giorno in cui si vende di più rimane il sabato, il pane e la focaccia si vendono di più. Ma la situazione è difficile e io faccio il possibile per rispettare i dettami della legge. In negozio ho il vetro e faccio entrare una persona alla volta".

Poco dopo entra una cliente e alla domanda "cosa ne pensa della situazione?" sospira: "Ho paura, perché ho un nipotino che tra poco farà un anno e sono in pensiero per mio marito. Cerchiamo di stare attenti e aspettiamo che passi".

Tra i negozi al dettaglio che possono ancora rimanere aperti anche l'attività di Gianni Battistini di "La Spezia vitae" specializzato nella vendita di vino sfuso: "Sono cambiate tante cose nell'ultimo periodo. Era inevitabile. Ci sono molte meno persone in giro, giustamente, però posso dire che è cambiata la modalità d'acquisto. Ne vengono meno in negozio e chi viene fa scorte. Bisogna stare attenti e avere fiducia. Le cose si risolveranno".

Nel resto del quartiere la vita scivola veloce sotto un cielo limpido, le code fuori dalla farmacia, dalla macelleria e dal panettiere sono una costante in questi giorni di coronavirus.

"Io preferisco non andare nei supermercati - racconta un'altra signora che aspetta fuori dal macellaio -. Mi sento più tranquilla ad andare in negozi più piccoli dove si entra uno alla volta e c'è tanta distanza tra le persone".

Un altro signore si allontana dall'edicola davanti all'ospedale dopo aver giocato una schedina: "La situazione è questa, le strade vuote. Pochi negozi aperti. Ma sono le regole. Conosco un po' di gente che lavora in ospedale e viene sempre qui sono in pensiero per loro. C'è preoccupazione, un po' di paura".