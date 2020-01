"Si dedichi una via oppure una piazza al maestro Giovando"

La Spezia - “Intitoliamo una piazza al maestro Eugenio Giovando”. L’appello si rinnova, questa volta, dai banchi d’opposizione in consiglio comunale e a farsi da portavoce con un’interpellanza sono le consigliere pentastellate Jessica De Muro e Donatella Del Turco che precisano: “Il popolare 'O genio’ é scomparso il 12 novembre 2006. Abbiamo fatto richiesta di intitolazione toponomastica alla competente commissione chiediamo a sindaco e all’assessore competente se se ritengano opportuno intitolare una via o una piazza a Eugenio Giovando”.

Qualche anno fa al celebre compositore di “O béla Spesa” era stata dedicata una targa e nel 2018, una delle figlie aveva espresso un desiderio: “Per mio padre è stata fatta una targa, sarebbe importantissimo che gli fosse dedicata una piazza" (leggi qui l’articolo completo).

A mettere nero su bianco, con un’interpellanza appunto, sono le consigliere che spiegano: “ Eugenio Giovando è stato poeta, scrittore, musicista, dialettologo, studioso e ricercatore della cultura e delle tradizioni locali, aviatore. Nato alla Spezia, nel quartiere di Mazza Brin il 7 gennaio 1924 e vissuto sempre nel cuore della città, ha amato appassionatamente Spezia e si è dedicato per tutta la vita allo studio e al recupero delle sue tradizioni, della storia, dell'arte, del dialetto, divenendo uno dei maggiori esperti di cultura locale. Poeta fine e sensibile, ha composto numerose liriche in dialetto e lingua, per le quali ha vinto prestigiosi premi letterari, tra cui il Premio dialettale in italiano in Sicilia, il San Fruttuoso e il Superba a Genova. Nel 1997 gli è stata assegnata la medaglia d'oro al premio Valente Faustini dei dialetti italiani di Piacenza, per la poesia Sinque Tére. Ha ottenuto vari riconoscimenti, ha quali il Memoria' Sergio Sileri. Ha scritto anche testi in prosa, saggi, manuali di cucina. È ideatore e autore di tutte le edizioni de O Lunàio dea Serica dalla prima, nel 1980, fino a quella del 2007 Ha ideato, curato e organizzato per 30 anni il concorso nazionale di poesia dialettale Bela Spéza. Ha collaborato a lungo con Tele Liguria Sud. È stato per molti anni direttore del periodica Tultospez È stato musicista prolifico e completo: ha composto musica sacra, canzoni per adulti e per bambini. E' stato finalista 'Zecchino d'oro" con la canzone Abracadabra. Molto ricca la sua produzione, sia in italiano che in dialetto, dedicata alla città: O bella Spezia è diventata l'inno ufficiale spezzino intonato sugli spalti dello stadio dai tifosi della squadra cittadina, alla quale ha dedicato anche Aie Aquiloni. Ha composto - musica e parole - una cinquantina di canzoni dialettali, tra le quali ricordiamo A Spera de Me A fontana de Citanti Na feta di faina Carlevà da Spéza Vécia Svezia Come l'ea bela a Speza E richesse de 'sto mondo oltre a più di cento canzoni in italiano”.