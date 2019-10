"Sì all'ospedale, no alle nomine politiche", corteo per la sanità

La Spezia - La grana del nuovo ospedale, la sorte degli operatori sociosanitari, le nomine dirigenziali. Questi e altri i temi al centro della manifestazione provinciale per la sanità pubblica indetta unitariamente per venerdì 25 ottobre dai sindacati Cgil. Cisl e Uil. L'appuntamento è per le 17.30 di fronte al buon vecchio ospedale Sant'Andrea, punto di raccolta dal quale si snoderà un corteo diretto in Piazza Mentana, di fronte al Teatro Civico. “Vogliamo la costruzione del nuovo ospedale, la difesa del posto di lavoro delle Oss di Coopservice e investimenti in nuovo personale, in strutture, in macchinari e nell'abbattimento delle liste d'attesa”, spiegano le sigle sindacali, che chiedono a gran voce “il potenziamento della sanità del territorio e dirigenti nominati per capacità e non per appartenenza politica”. Attesa l'adesione alla mobilitazione di quel corposo movimento civico che in questi mesi si è organizzato come 'Manifesto provinciale per la sanità pubblica', animato da attivisti e da medici, quali l'ex primario di pneumologia Pier Aldo Canessa.



Giornata calda per la sanità il 25 ottobre anche per lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati del comparto, proclamato per l'intera giornata da Confederazione unitaria di base, Sindacato generale di base, Sindacato intercategoriale Cobas e Unione sindacale italiana. Braccia conserte anche per Cub Sanità e Cub Pubblico Impiego, che hanno aderito all'iniziativa. “Lo sciopero – spiegano da Asl 5 in una nota - riguarda pertanto anche le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni Sanitarie, Professionale – Tecnica, Amministrativa ed il Comparto, nonché i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale. L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi”.