"Sfida i campioni", a Le Terrazze i tornei di Pes 2020 e Fifa 2020

La Spezia - Il Centro Commerciale le Terrazze, dal 21 al 29 settembre, ospiterà, in collaborazione con Live League, un circuito di tornei FIFA20 e PES2020, al cui interno, dal lunedì al venerdì, i giocatori potranno sfidarsi liberamente ed iscriversi alle gare mentre, nel fine settimana, potranno sfidare i campioni italiani.



L’evento si aprirà il weekend del 21 e 22 settembre con il TORNEO PES 2020 e vedrà come testimonial d’eccezione Emiliano Spinelli, in arte "The_S-Venom, sfidare il vincitore che riceverà in regalo un biglietto per una partita di serie A di Inter/Milan/Juventus per il campionato 2019/2020.



Ma non solo! Martedì 24 settembre, chi visiterà Le Terrazze, potrà provare gratuitamente FIFA 2020, che uscirà ufficialmente nei negozi venerdì 27.



La rassegna si chiuderà il week end successivo, sabato 28 e domenica 29 settembre, con il Torneo di Fifa 2020 la cui finale della domenica vedrà il campione italiano, Fabio Denuzzo, sfidare il vincitore.



I vincitori dei due tornei potranno rendere pubblica la partita con i loro beniamini: la finale verrà registrata in diretta streaming e trasmessa sul canale web del Testimonial, conferendo loro un momento di notorietà nel contesto social.



I premi in palio per ciascun torneo sono:

1° classificato SMARTPHONE DI ULTIMA GENERAZIONE

2° classificato GIFT CARD DI €200,00 da spendere nello store di elettronica del Centro

3° classificato GIFT CARD DI €50,00 da spendere nello store di elettronica del Centro



Vincere il torneo PES permetterà agli appassionati anche di accedere di diritto alla finalissima del torneo ufficiale Live League Season Six che si terrà nel 2020 a Mirabilandia!



La partecipazione all’evento è libera durante la settimana mentre, per poter accedere al torneo, è obbligatorio o registrarsi sul posto attraverso le hostess dell’evento oppure attraverso il sito www.liveleague.it



Orari:

da lunedì a venerdì : 17.00-21.00

sabato e domenica : 11.00 – 21.00

Sessioni eliminatorie : sabato ore 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00

Finale: domenica 22 e 29 ore 17.00