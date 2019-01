"Serve un nuovo Piano antenne. Da Iliad forte interesse per il territorio"

Se ne è discusso questa sera in commissione consiliare. Dall'amministrazione: "Bisogna uscire dal limbo non si può proseguire a varianti".

La Spezia - Un nuovo piano antenne per far fronte alle numerose richieste da parte degli operatori delle telecomunicazioni, tra i quali Iliad, per levare la città da un "limbo" che va avanti dal 2005. Di questo si è discusso e deliberato questa sera a Palazzo civico nel corso di una commissione consiliare alla quale hanno partecipato gli assessori Casati e Sorrentino, i tecnici e l'avvocato Niggi. In sostanza questa sera è passata all'unanimità la delibera dell'applicazione delle leggi regionale e nazionale che permettono l'insediamento delle compagnie telefoniche che ne fanno richiesta.

"Siamo davanti a una situazione delicata - ha dichiarato l'assessore Sorrentino - perché di fatto nel Comune della Spezia non è presente un piano antenne, se non uno del 2005 epoca in cui gli operatori erano davvero pochi e la tecnologia ben lontana dalla situazione odierna. In questa fase di assenza del piano stiamo semplicemente applicando una legge regionale e nazionale che prevedono di dare autorizzazione con il limite del vincolo paesaggistico".

L'assessore Sorrentino, in accordo con Casati e lo staff tecnico, sono giunti alla conclusione che il piano va rifatto in toto nonostante nel 2015 ne venne proposto uno che però non passo la fase "Vas".

"Questi piani - ha spiegato l'avvocato Niggi - andrebbero aggiornati costantemente. Nel caso di quello proposto nel 2015 si sono presentate una serie di lungaggini burocratiche che hanno bloccato l'iter e quindi è mancata l'approvazione. Le tempistiche si sono allungate a tal punto fino all'arrivo delle amministrative successive. Dobbiamo far fronte alle numerose richieste che stanno pervenendo al Comune e in questo frangente la compagnia Iliad. Senza questo piano dovremmo andare avanti a varianti su un piano che è obsoleto sotto tutti i punti di vista. Un esempio è la variante applicata nella zona di Campiglia, nel 2011, dove la popolazione non aveva segnale".



L'applicazione delle leggi regionale e nazionale è necessaria altrimenti si andrebbe a bloccare tutto il sistema delle telefonate. Intanto per la redazione del nuovo piano il Comune ha cominciato la propria ricocnizione prendendo contatto con 50 operatori. Inoltre, con la fusione altre grandi compagnie, alcuni ripetitori si sono liberati dando quindi un margine di azione per selezionare e valutare nuove richieste. Infine, con il nuovo piano si acquisirebbe uno strumento in più anche per il controllo e i fattori ambientali.



"Le antenne di oggi - ha aggiunto Niggi - sono molto meno impattanti per elettromagnetismo a confronto dei vecchi impianti. Per la loro installazione sarà compito di Arpal la fase del vincolo ambientale. I luoghi deputati sarebbero principalmente pubblici (sono già presenti antenne sul tetto del Comune e sopra al palazzetto dello sport, ndr). Questo non solo comporterà un introito per il Comune ma anche la possibilità di poter controllare meglio la situazione".