"Senza liquidità il settore turismo crollerà e le piccole imprese crolleranno con effetti devastanti"

La Spezia - Forte preoccupazione per i cinquanta membri del Consorzio degli affittacamere "Welcome to la Spezia". Il gruppo si sfoga in una nota nella quale elenca una serie priorità e fa appello alle istituzioni per una situazione preoccupante. Stando a quanto riferiscono il crollo delle prenotazioni gira attorno al 90 per cento in meno di prenotazioni alla settimana.

Tra gli effetti immediati: il blocco delle assunzioni e qualche licenziamento. Una situazione che non fa ben sperare per l'immediato futuro, approfondita in una nota di "Welcome to la Spezia" e dalla presidente Ilaria Mazzilli.

"Sorvolo sul lato medico sanitario perché è sotto gli occhi di tutti che stiamo vivendo un’emergenza sanitaria - scrive -. In termini economici, l’Italia non si è mai trovata in una situazione così drammatica dal secondo dopoguerra ad oggi e la zona arancione è tutto il Paese. La situazione del settore turismo, come è facile immaginare è drammatica, in termini di cancellazioni, mancate prenotazioni per la stagione e in termini occupazionali. Per dare due numero ricordiamo che il Pil generato dal comparto turismo rappresenta dal 20 per cento al 30 per cento di quello nazionale. Le presenze sono crollate mediamente del’ 80-90 per cento, le prenotazioni per il futuro non ci sono, i nostri telefoni tacciono e le nostre mail sono vuote. Chi voleva assumere collaboratori per la stagione le ha bloccate e purtroppo qualcuno ha già provveduto a licenziare. La nostra situazione locale non è difforme da quella che riguarda tutti gli altri lavoratori autonomi, perché non riesco a pensare a un settore che non sia intaccato da questa grave crisi economica generalizzata”.



“Non siamo in grado di fare una previsione sulla durata né dell’epidemia né degli effetti economici - prosegue Mazzilli - ma diciamo solo che le nostre attività sono agli sgoccioli se non arriva urgentemente una boccata d’ossigeno in termini di liquidità. Leggo oggi un titolo : lo Stato chiede l’aiuto dei cittadini. Ribalto la palla: come aiuta lo stato i cittadini che lavorano ? A livello locale e nazionale”.

“Il Consorzio Welcome La Spezia - conclude Mazzilli -, pur apprezzando la tempestività del Governo ritiene gli interventi a sostegno dell’imprenditoria gravemente insufficienti e chiede a gran voce: finanziamenti a fondo perduto, riduzione di imposte IVA, cassa integrazione in deroga anche per PMI, sospensione per almeno 6 mesi di rate di mutui, finanziamenti e utenze . A livello locale ci aspettiamo fin da subito la sospensione e la riduzione di tutti i tributi locali e di quelli di competenza regionale e la costituzione di un fondo per la riduzione del lavoro. Cosa aspettano ? Alla fine i morti di fame saranno di gran lunga superiori a quelli per malattia”.