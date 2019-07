"Sentinelle in piedi”, in venti per la veglia di Piazza del Bastione

La Spezia - Una ventina di persone hanno partecipato l’altro sabato, in piazzetta del Bastione alla Spezia, alla sedicesima veglia delle Sentinelle in piedi, per vita, famiglia e libertà. Le Sentinelle hanno chiesto giustizia per Vincent Lambert, quarantaduenne tetraplegico, dopo che la Corte di cassazione francese ha accolto il ricorso per autorizzare l’ospedale di Reims a "interrompere l’alimentazione e idratazione al paziente”, cioè condannandolo a morte. Anche in Italia, “a seguito dell’uccisione in Svizzera di Dj Fabo, la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento – con procedura inusuale – una nuova legge per scardinare il reato di istigazione al suicidio. Cioè, per introdurre il suicidio assistito". Le Sentinelle hanno chiesto ai politici che ribadiscano “l’ordinamento vigente, secondo il quale l’istigazione al suicidio è un reato, senza se e senza ma". Il portavoce ha anche ricordato l’inchiesta “Angeli e demoni” della procura di Reggio Emilia, che, se confermata, rivelerebbe un sistema agghiacciante.