"Sempre più lavoro per voi agenti, il vostro impegno va riconosciuto"

E' il secondo più importante a livello nazionale dopo quello di Rimini. Grande attenzione per il teaser tra gli stand ma alla Spezia non può essere utilizzato.

La Spezia - Quattrocento convegnisti da tutta Italia. Un'occasione di confronto su normative, decreto sicurezza e nuove tecnologie. E poi stand con simulazione di guida, mezzi, telecamere e divise. Tutto questo è il salone del XIV Convegno nazionale di Polizia locale che questa mattina ha preso il via a Spezia Expò.

Questa mattina all'apertura dei lavori che proseguiranno fino a domani alle 13. All'apertura l'intervento del sindaco Pierluigi Peracchini.

"I temi sono tanti - ha dichiarato il sindaco Peracchini - dal problema delle auto immatricolate all'estero episodi di microcriminalità che provengono da culture diverse dalla nostra. E' molto più difficile essere operatori di Polizia municipale ed essere pronti al cambiamento continuo. Da un lato a livello nazionale bisogna ragionare da un punto di vista giuridico che economico e non è possibile caricarvi ulteriormente di responsabilità senza che vi venga riconosciuto".



"Questo convegno è di respiro nazionale - ha spiegato l'assessore Medusei -. Le discussione centrale è proprio sul decreto sicurezza ed è uno strumento utile anche per noi assessore per poter applicare nel miglior modo possibile la norma".

Il comandande Alberto Pagliai della Polizia municipale: "In questi due giorni affrontiamo temi importanti sui quali abbiamo già lavorato in questi mesi. Affrontiamo con l'ausilio di prestigiosi relatori tutto quello che riguarda la quotidianità dell'agente di Polizia municipale. Un'occasione per arrichirci dal punto di vista professionale".

Girando tra gli stand sono presenti alcuni ritrovati tecnologici. Dai simulatori di guida, utilizzati nelle scuole, con il simpatico rilascio di una patente per la bicicletta a strumenti che mirano alla sorveglianza e agli interventi su strada.

Ad attirare l'attenzione dei convegnisti anche uno stand dedicato al teaser che però alla Spezia non può essere utilizzato perchè la popolazione è inferiore ai centomila abitanti.