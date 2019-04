"Scuole in ginocchio per un temporale più forte del solito"

L'istantanea di Rete-LSP/UDS registra disagi in diversi istituti cittadini. Al Liceo Mazzini studenti e personale Ata si sono rimboccati le maniche per asciugare con stracci e secchi.

La Spezia - Strade, ferrovie, alberature, marciapiedi e chi più ne ha più ne metta. L'ondata di maltempo ha colpito l'intera provincia spezzina causando disagi a tutta la viabilità, ma non solo. Per l'ennesima volta gli edifici scolastici sono stati colpiti in modo evidente per colpa di un temporale di entità maggiore rispetto al solito. Molti, a conti fatti, gli istituti allagati, soprattutto quelli periferici della città. A cominciare dall'Itis Capellini, in Viale San Bartolomeo, dove l'acqua piovana ha allagato molte classi scorrendo senza impedimenti dalle giunture tra le finestre e le pareti e in alcuni casi (come per la palestra) l'acqua precipitava direttamente dalle coperture o, peggio ancora, l'acqua si è infiltrata in laboratori con apparecchiature elettriche, che peraltro non dovrebbero essere nemmeno esposte all'umidità.



Al Liceo Artistico "Cardarelli" a Montepertico, alcune classi sono state allontanate perché l'acqua, trapassando il muro, è arrivata a toccare le prese elettriche. All'Istituto Tecnico per Geometri in Via Carducci l'acqua fluiva dalla copertura (che doveva essere rimossa un anno fa e sostituita) a catinelle sulla pavimentazione e anche qui si infiltrava tra le finestre e le pareti in tutti i corridoi e in numerose aule. Infilitrazioni anche all'Istituto Professionale Einaudi di Via Lamarmora e al Liceo Mazzini, nel complesso del 2 giugno. Qui sono stati direttamente i ragazzi con l'aiuto del personale ATA a cercare, nel loro piccolo, di contenere i danni asciugando con stracci e limitando gli allagamenti con dei secchi. Rete-LSP/UDS attacca le istituzioni: "Incredibile e scioccante che tutto ciò accada nonostante sia ormai di dominio pubblico la carenza degli istituti in termini di edilizia. Le condizioni strutturali costituiscono sempre di più un emergenza e parimenti sempre di meno una priorità per le nostre istituzioni. È necessario subito che si intervenga nella messa in sicurezza degli edifici e si investa in un piano straordinario per l'edilizia scolastica, in un Paese dove oltre la metà del totale degli edifici non sono a norma".



Gli studenti proseguiranno il loro stato di agitazione permanente: "Chiediamo alla Provincia il più rapido intervento e un piano effettivo che programmi la messa in regola degli edifici scolastici esistenti affinché venga finalmente considerata al primo posto la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA. Categorie che non meritano di rischiare la propria vita per esercitare un proprio diritto. Non è la prima volta che denunciamo ciò, ci auguriamo possa essere l'ultima. Ma non chiamate tutto ciò fatalità: ci sono precise responsabilità, è ora che qualcuno se le assuma".