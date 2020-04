"Scuola travolta da un virus-tsunami, i nostri ragazzi ci mancano"

La Spezia - "Il mondo della scuola è stato travolto da uno tsunami e i nostri ragazzi ci mancano tanto. E' un momento difficilissimo per tutto e per me, da dirigente ed ex insegnante, vedere quei corridoi troppo puliti e vuoti crea un dolore fortissimo. Voglio che i miei ragazzi lo sappiano, ma penso che sia sentimento comune di coloro i quali la scuola la vivono e ci lavorano". E' quasi una lettera aperta al cuore di tutti la testimonianza della dirigente scolastica dell'Istituto Cardarelli della Spezia, Sara Cecchini, che in questi giorni ha seguito passo passo la consegna dei computer portatili destinati ai ragazzi dell'ultimo anno che devono affrontare i mesi più difficili al tempo del coronavirus, delle lezioni a distanza e della perdita di una certa libertà e autonomia che la scuola poteva dare. Niente corse, vietate, per i corridoi niente appuntamenti per la ricreazione e nessuna coda alle macchinette per la cioccolata oppure le merendine e niente incontri per propria cotta all'uscita. Piccoli gesti di routine, a volte arrivati quasi alla noia, che oggi mancano più dell'aria. Il coronavirus oltre che portarsi via delle vite si è preso anche la normalità di tutti.

Una normalità da ricostruire in questi due complicatissimi mesi nel corso dei quali, tra un dpcm e l'altro e le sue varie interpretazioni, la scuola si fa a distanza. Un concetto abbastanza complicato per il sistema italiano mentre è già rodato e funzionale in paesi come la Francia. "E' difficile per tutti - ha proseguito la dirigente Cecchini - io devo molto ai miei collaboratori, agli assistenti digitali e non posso che ringraziare la Croce Gialla della Spezia che ha permesso di consegnare 17 computer adeguati agli studenti di quinta. Noi nella nostra scuola abbiamo tante specialità e abbiamo saputo che una ventina di ragazzi avevano problemi di connessione e strumenti. Ci siamo rimboccati le maniche e tutti i docenti con grande zelo, anche chi è meno pratico, si è buttato dentro a questa nuova esperienza dell'insegnamento digitale un vero e proprio mare. Abbiamo un bel team attorno al ruolo dell'animatore digitale che si sono subito attivati per estendere la piattaforma classroom, che in passato avevamo utilizzato in maniera sperimentale ai Geometri, con account istituzionali e protetti per accedervi. In totale, dal Ministero, abbiamo ricevuto 8mila euro e 500 euro sono stati spesi in formazione, 6mila e 900 in nuove strumentazioni e altri mille euro per le connessioni. Anche la Regione si è attivata per le famiglie che potranno avere device gratuiti. La procedura di gara è stata snellita a livello burocratico ma le tempistiche rischiavano di non soddisfare le tempistiche per i ragazzi dell'ultimo anno. Così ci siamo attrezzati con quello che avevamo 'in casa'. Quindi finché abbiamo potuto abbiamo consegnato i 'Mac' finché abbiamo potuto. A qualcuno è capitato un terminale un pochino più lento e siamo riusciti a completare questa prima parte. Per la consegna abbiamo chiesto aiuto al territorio e ha risposto la Croce gialla della Spezia che ha consegnato i device".



"Il lavoro della segreteria didattica e dei tecnici - ha proseguito la dirigente - è stato impagabile. Dagli uffici hanno chiamato tutti i ragazzi per essere certi che la consegna andasse a buon fine. Martedì abbiamo avuto la prima consegna. Abbiamo comprato 14 computer nuovi, alla seconda tornata accontenteremo le richieste anche le esigenze dei ragazzi di quarta, terza, seconda e prima. Per il biennio abbiamo acquistato i tablet perché servono meno software specifici e invece per il triennio ci saranno i portatili".

Tra i tecnici e gli assistenti digitali c'è anche Chiara Giordano che ha seguito passo passo tutta la vicenda e la preparazione dei pc: "In questa prima fase è stata fatta richiesta dai coordinatori di classe di tutte le quinte sia dei Geometri che dell'Artistico per capire chi avesse bisogno di un computer. Il maggior numero di richieste è arrivato dai corsi di grafica, multimediale, architettura ambiente. A loro sono stati dati i portatili sui quali lavorano anche durante l'anno. La scuola li aveva ottenuti dalla vittoria di un progetto qualche anno fa. Con la seconda tornata del ministero la scuola acquisterà altri venti unità tra tablet e pc destinati all'utilizzo per questa emergenza. Le macchine già operative hanno delle impostazioni che conoscono bene, gli altri due portatili hanno account speficifici in modo che possano usarli. Ma sia chiaro non potranno scaricare quello che vogliono".



Oltre a queste piccole novità, per questa scuola spezzina, diventa globale il tema su quello che potrà accadere nelle prossime settimane in base alla decisione del Miur sull'esame di maturità e sulla ripresa delle lezioni.

"Io sono nel cuore delle famiglie - conclude Cecchini - perché attendiamo l'ordinanza ministeriale che ci ha dato come data indicativa quella del 18 maggio, se si rientra entro quella data l'esame sarà regolare altrimenti sarà soltanto una prova orale online. Anche il Ministero è cauto. Sono dispiaciuta perché le nostre maturità (dell'istituto Cardarelli, ndr) sono molto particolari pensiamo a quelle di strumento per l'indirizzo musicale, all'artistico con pittura e scultura. Io tramite i docenti ho qualche feedback della situazione, ma voglio poter avere contatto con i ragazzi, penso che per la prossima settimana faremo un meet con i rappresentanti del consiglio di istituto e della consulta".



Questa nuova modalità di lezione ha portato anche a piccole sorprese: "Abbiamo avuto qualche piccolo 'miracolo' - dice la dirigente - qualche ragazzo che sembrava più pigro in classe ha fatto un saltino di qualità. La Dad fa anche bene e chi aveva problemi di salute è riuscita a seguire con maggiore facilità. La tecnologia è insostituibile ma la didattica in presenza rimane fondamentale: la scuola è un mondo di relazioni e ci manca tanto. La cultura viene ricreata ogni giorno. Io sono legata ai miei ragazzi e mi rendo conto che la scuola dopo questo evento epocale non sarà mai più la stessa".



