“Scienza, roba da non credere? ”, il professor Milanesi a convegno per la Uaar

La Spezia - Appuntamento del circolo UAAR La Spezia con una serata dedicata al tema della scienza ed ai processi mentali che spesso ci inducono allo scetticismo e alla diffidenza verso le nostre capacità umane.

Lunedì 8 ottobre, dalle 18, al Centro Sociale A. Barontini di Sarzana, un’avvincente serata Uaar dal titolo: ”Scienza, roba da non credere?”.

Le conoscenze scientifiche sono in costante evoluzione: cambiano i modelli con cui interpretiamo la realtà, cambiano le procedure che crediamo corrette, cambiano le misure di parametri e grandezze fisiche. Come si può quindi avere fiducia nella scienza? Come si può considerare affidabile qualcosa che è sempre mutevole? Non è forse più rassicurante una verità immutabile alla quale affidarsi per sempre?

Eppure, le conoscenze scientifiche sono ancorate ad alcuni capisaldi che le mantengono, quasi sempre, per lo meno la nostra migliore approssimazione della verità.

Se ne parla con il professor Giuseppe Milanesi, oggi docente di matematica e fisica, che ha svolto anni di ricerca in Fisica Teorica delle alte energie alla SISSA di Trieste, nell’ambito delle particelle elementari, occupandosi di Teoria delle Stringhe e Gravità Quantistica, in diverse università e istituzioni italiane ed estere.

Ingresso libero e gratuito a tutti.



Per info: 3668985459 - laspezia@uaar.it