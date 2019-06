"Sangue sicuro per tutti", iniziative anche alla Spezia

La Spezia - “Sangue sicuro per tutti”: è lo slogan scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità per celebrare quest’anno la Giornata del donatore di sangue che, istituita nel 2004, ricorre il 14 giugno. Obiettivo della Giornata, sensibilizzare i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari, affinché promuovano politiche a favore della cultura della donazione, nel rispetto dei migliori standard di qualità e sicurezza del processo di donazione di sangue ed emoderivati.

In vista del 14 giugno, la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale rivolge «un ringraziamento a tutti i donatori e un invito a suggellare un patto per donare con continuità: la donazione dev’essere un impegno continuo nel tempo e non solo legato all’emergenza. Per questo serve regolamentare il flusso della donazione in modo da evitare picchi o sensibili cali che potrebbero determinare criticità. Questo vale ancora di più in vista della stagione estiva quando si rischia una diminuzione delle donazioni che tutti dobbiamo impegnarci ad evitare. Il 14 giugno è una Giornata per ricordare il ruolo del donatore – aggiunge l’assessore – come parte integrante del sistema sanitario: ringraziamo tutti i donatori che donano con continuità e invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a suggellare un patto nel tempo».

Con il patrocinio e la disponibilità del Comune di Genova e in collaborazione con A.S.Ter, venerdì 14 giugno, durante le ore serali, l’acqua della fontana di Piazza De Ferrari sarà illuminata di rosso per celebrare, con un gesto simbolico, la vicinanza della città a tutti i donatori di sangue presenti e futuri.

Le iniziative organizzate sul territorio ligure da Aziende sanitarie e ospedaliere:

ASL 1 Venerdì 14 giugno il Centro trasfusionale dell'Ospedale di Imperia sarà aperto, con orario prolungato, dalle 7.30 fino alle 16. Il personale sanitario sarà inoltre a disposizione per eseguire un check-up completo di esami, elettrocardiogramma e visita medica.



ASL 2 Nelle due sedi, rispettivamente di Savona e Pietra Ligure, venerdì 14 giugno si potrà donare dalle 07.30 alle 15, e dalle 08 alle 15. Lions Club Loano Doria e Lions Club Vado Ligure –Quiliano “Vada Sabatia” offriranno la colazione ai donatori in entrambe le sedi.

ASL 3 Domani, mercoledì 12 giugno dalle 9.30 alle 12, sarà allestito un infopoint presso il Palazzo della Salute di Fiumara (atrio piano terra). Il dott. Alessandro Correggi, Direttore S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Asl3, sarà a disposizione dei cittadini per rispondere ai loro quesiti e sensibilizzarli sull'importanza della donazione. Venerdì 14 giugno ci sarà un open day con orario prolungato:

• Villa Scassi dalle ore 8 alle ore 14.30,

• Ospedale Micone Sestri Ponente dalle ore 8 alle ore 12,

• Ospedale Evangelico di Voltri dalle ore 8.00 alle ore 12. È inoltre disponibile sul sito internet di Asl 3 un approfondimento a cura del dott. Alessandro Correggi che risponde alle principali domande sul tema della donazione.

ASL 5 È in programma una trasmissione sull’ emittente locale Tele Liguria Sud, in palinsesto nel corso della settimana, dedicata al tema della donazione; interverranno Paola D’Elia, direttore della S.C. Immunoematologia e servizio Trasfusionale, insieme al presidente dell’AVIS della Spezia.

E.O. OSPEDALI GALLIERA Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (piano terra padiglione D, ingresso in Mura delle Cappuccine 14) sarà aperto il 14 giugno dalle ore 7.30 alle 16 per donare sangue intero, con possibilità di iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo. A tutti i donatori verrà offerto un piccolo rinfresco e una borraccia pieghevole. L'Associazione Ligure Thalassemici darà il suo contributo con due punti di presidio aperti dalle 08.30 alle 15: uno all’ingresso principale e l’altro presso l’ingresso CUP.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO È prevista l’apertura della sala donazioni il 14 giugno fino alle 14.15 con personale dedicato a fornire tutte le informazioni utili.



ISTITUTO GIANNINA GASLINI Presso gli infopoint situati all’entrata dei padiglioni 13 (entrata sul mare), 16 (padiglione centrale) e 20 (Ospedale di Giorno) sarà distribuita una brochure informativa sulla donazione mentre il Centro trasfusionale sarà aperto dalle ore 7.30 alle 13.

Non mancano le iniziative sul territorio ligure organizzate dalle Associazioni donatori: GENOVA Il 14 giugno in Piazza De Ferrari AVIS Comunale Genova e FIDAS Genova allestiranno un’area informativa con le proprie autoemoteche presenti dalle 8.30 alle 18. Inoltre, grazie a una convenzione con ASL 3 valida solo per la giornata, verranno assicurati esami del sangue aggiuntivi, su richiesta del donatore.

LA SPEZIA AVIS organizza alcune iniziative di raccolta sangue sul territorio provinciale. Sarà possibile donare:

• il 12 e 14 giugno nella sede della Spezia dalle 07.30 alle 09.30;

• il 13 giugno a Beverino dalle 07.30 alle 10.30 con autoemoteca AVIS Provinciale Spezia presso la Pubblica Assistenza di Beverino;

• il 16 giugno presso la sede AVIS di Arcola dalle 8 alle 10.30.

TIGULLIO AVIS Chiavari prevede per domenica 16 giugno una raccolta con autoemoteca e una festa in Piazza Mazzini dalle 8 alle 12.30.

SAVONA Nel savonese il 14 giugno sarà possibile donare nelle sedi AVIS di:

• Albenga (con orario dale 8 alle 10);

• Finale Ligure (dalle 7 alle 9);

• Alassio (dalle 7.30 alle 10.30);

• Andora (dale 7.30 alle 10);

• Savona (dalle 8 alle 10);

• Albissola Marina (dalle 8 alle 11). Inoltre l’AVIS di Celle Ligure organizzerà una giornata di promozione con stand informativo nella piazza del mercato e nella stessa mattinata visiterà le scuole elementari con la divertente mascotte “Goccia AVIS”. L’iniziativa nelle scuole sarà replicata il 15 giugno dall’AVIS di Cairo Montenotte.



IMPERIA L’AVIS ha programmato una raccolta a Sanremo il 23 giugno dalle 8 alle 12.30, con autoemoteca in Piazza Colombo. A Imperia il Centro FIDAS di Via Don Abbo 12 (Grattacielo) sarà aperto dalle 7.30 alle 15.30. A Sanremo è previsto un open day della sede FIDAS il 14 e 15 giugno. Venerdì 14 il Centro di raccolta sangue di Via Minzoni 39 rimarrà aperto dalle 7.30 alle 15.30. A Ventimiglia, sempre il 14 giugno, dalle 8.30 alle 17 sarà allestito dalla FIDAS in Piazza della Libertà un infopoint per fornire tutte le informazioni necessarie.