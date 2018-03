"Salt ha scaricato tutto su Comuni e Provincia chiudendo le autostrade"

Il commento del presidente della Provincia Giorgio Cozzani. Dura presa di posizione nei confronti di Salt

La Spezia - "Innanzi tutto, rinnovo il mio ringraziamento a tutto il personale del Settore tecnico della

Provincia della Spezia: dallo scorso weekend abbiamo affrontato e “vinto” freddo, pioggia, gelate e copiose nevicate, assicurando la percorribilità della rete viaria provinciale. Non era un fatto scontato: la dedizione e l’abnegazione di tutti gli operatori coinvolti hanno costantemente garantito il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, assicurando l’incolumità di chiunque fosse in viaggio sulle strade provinciali", dichiara Giorgio Cozzani.

La riflessione del Presidente della Provincia prosegue analizzando la gestione complessiva

dell’emergenza meteo di questi giorni: "Sottolineo, inoltre, come la Regione Liguria abbia fornito un sistema di allerte e previsioni puntuale e assolutamente tempestivo, mettendoci così in condizione di poter organizzare e gestire al meglio ogni eventuale disagio potesse verificarsi. Di questo ringrazio l’Assessore regionale e tutte le strutture e Agenzie deputate».

"Sono stupito e contrariato di quanto abbiamo subito per la totale inesistenza di adeguati interventi sulla nostra rete autostradale".



Il Presidente prosegue rammentando la chiusura, l’1 marzo, dello svincolo cittadino della A12, la chiusura lungo la notte tra l’1 e il 2 marzo del tratto autostradale della A12 tra Brugnato e Sestri Levante, la chiusura totale del tratto autostradale tra Aulla e Parma in atto dalla mattina del 2 marzo. "Le allerte e i rischi legati al maltempo come sono noti a noi lo sono anche per Salt Spa: mi domando se sia ammissibile che un’infrastruttura così fondamentale per la nostra viabilità quale l’autostrada, scarichi il proprio traffico sulla rete provinciale e comunale perché non ha adottato, per tempo, tutte le opportune iniziative per il transito anche in caso di neve e gelate. Gli utenti sono sottoposti a pedaggi -rapportati ai km percorsi- tra i più esosi in Europa; la Salt chiude bilanci con utili di svariate decine di milioni di euro (incassati dagli utenti); ciò nonostante, allertata per tempo degli eventi climatici di questi giorni, Salt non sa fare di meglio che chiudere il transito contribuendo, così, al disagio sulla rete ordinaria? Tutto ciò è inaccettabile e deve essere severamente sanzionato".



"Concessionari pubblici nazionali, tra i quali anche Salt Spa -prosegue Cozzani-, che non

governano le criticità come in questi giorni, non servono a nessuno. Qualche tempo fa, sbagliando, si diceva che fossero le Province un esempio di ente inutile ma, alla luce di quanto abbiamo fatto per i nostri cittadini in questa emergenza, io affermo che sarebbe molto più utile al Paese sottrarre i tratti autostradali affidati a società come Salt e altri concessionari per consegnarli in gestione, insieme alla risorse che costoro incassano, alle Province e alle Città Metropolitane italiane".