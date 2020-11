"Rt dimezzato. Sui vaccini antinfluenzali alla Spezia tutto sotto controllo"

La Spezia - "Stiamo calando ma vedremo il nuovo Rt e questo merito delle misure già prese prima che l'italia fosse divise a zona. Partendo da Spezia, per poi passare a Genova e l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine. E' stata una responsabilità pesante che ha funzionato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell'aggiornamento, giornaliero, sui dati Covid in Liguria con un passaggio sulla distribuzioni dei vaccini antinfluenzali in tutta la regione.

"I dati di oggi confermano che siamo tra lo 0.8 e lo 0.9 - ha detto Toti - circa la metà rispetto la settimana scorsa. Aumenta il numero dei guariti. Siamo ancora sotto i 400 ospedalizzati. Il dato delle terapie intensive lo aspettavamo. Si dimette meno dagli ospedali e la pressione sui Pronto soccorso rimane invariata. Domani con le strutture in piena funzione con la giornata di domani le dimissioni aumenteranno. Ci aspettiamo anche un aumento delle Terapie intesive. Ci siamo preparati per 2mila posti letto ma non ci siamo mai ritrovati a doverli utilizzare tutti. Tutte le decisioni prese fino ad ora sono state fatte per dare le risposte adeguate a tutti. Quando il trend si invertirà faremo di tutto per tornare alla normalità".



"Domani partiranno altri tre drive through in Regione nel Genovese e nel Ponente - ha aggiunto Toti -. E domani mattina aprirà il secondo Covid hotel della Liguria: luoghi dove si va anche in convalescenza. Abbiamo aperto anche il Gabbiano su Spezia".

"Sui vaccini influenzali - prosegue - abbiamo ordinato fino a 600mila dosi. Le aziende farmaceutiche ne hanno consegnate 390mila. Le strutture ne hanno già date 370mila in tutta la Regione. L'anno scorso erano stati 315mila. Gli over 60, i bambini e chi ha patologie particolari hanno la priorità per la vaccinazione. Le farmacie hanno avuto difficoltà a reperire le dosi perché tutte le pubbliche amministrazioni ne hanno comprato grandi quantità. Dunque come Regione abbiamo specificato che una volta finita la somministrazione per le persone che ne hanno diritto sarà possibile acquistarlo". Toti rispondendo a Paita afferma: "In Asl 5 sono stati consegnati 48mila vaccini e acquistati 60mila. Siamo sotto controllo".