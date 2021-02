"Rsa Mazzini ora ha funzione di aiuto al sistema"

La Spezia - “Adesso la Rsa Mazzini svolge ora una funzione di aiuto al sistema, evitando ricoveri inappropriati presso l’ospedale di San Bartolomeo, dunque è possibile comprendere come questo comportamento temporaneo sia rivolto ad un interesse pubblico e generale di garantire, a regime, il pieno funzionamento della struttura con tutti i post previsti di Rsa post-acuto di mantenimento, nonché di residenza protetta dei centri diurni di I e II livello e del progetto 'Dopo di noi', previsti nella concessione”. Lo ha affermato stamani in consiglio regionale l'assessore Gianni Berrino, replicando al consigliere Gianni Pastorino (Linea condivisa), latore di un’interrogazione in cui “chiedeva alla giunta di ascoltare le sigle sindacali, che ribadiscono – si legge nella nota pervenuta dal consiglio - la loro contrarietà ad una conversione della Rsa Mazzini della Spezia in struttura Covid-19, di bloccare immediatamente il relativo accordo fra la Cooperativa Kcs e Asl5, istituendo un confronto con i sindacati sulla gestione della struttura, a partire dalle sue funzionalità, dai lavori strutturali necessari e sulle esigenze dei familiari degli ospiti, sull'organico impiegato e sulla cassa integrazione a cui è soggetto il personale”. Nel suo intervento, Berrino ha altresì precisato che “solo una volta superate le criticità emergenziali sarà possibile dare corso alla stipula del contratto di concessione con i servizi previsti, utilizzando tutto il personale necessario e realizzando gli interventi strutturali previsti dall’affidamento effettuato dalla Stazione unica appaltante regionale”.