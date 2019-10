"Rompiamo il silenzio. Stop all'autolesionismo. Fare Rete. Essere in rete", il convegno

La Spezia - Si è tenuto ieri, sabato 5 ottobre, partire dalle 8.30, presso la Sala consiliare della Provincia della Spezia, il convegno "Rompiamo il silenzio: Stop all'autolesionismo. Fare rete. Essere in rete". La giornata, organizzata dalla Fondatone Moda Gabriella Demaestri onlus. vuole essere un'occasione di confronto e di approfondimento su un tema, quello delle condotte autolesive, di cui sebbene poco si parli. interessa sempre più giovani e famiglie. Nell'ambito di questa giornata è stato presentato il progetto "Rompiamo il silenzio: STOP all'autolesionismo", che la Fondazione Demaestri realizzerà, in collaborazione con l'Asl5 spezzino, il Comune di Borghetto Vara e l'Associazione Nuove Generazioni onlus, con il contributo della Fondazione Carispezia. Il progetto prevede attività di consultazione psicologica e servizi di consulenza on line (sul sito www,sibric.it) per giovani con storia e/o episodi di comportamenti autolesionistici e loro familiari.

Per l'occasione, medici, psichiatri, Psicologi, hanno illustrato diverse esperienze sulle condotte autolesive e si sono confrontati con alcuni rappresentanti del mondo della scuola per la costruzione di un intervento efficace nell'ottica del lavoro di rete e della co-costruzione degli interventi.



La giornata si opre con il saluto di benvenuto di Claudio Delvigo, presidente della Fondazione Demaestri, e i saluti Istituzionali della dott.ssa Alessandra Massei, Direttore Sociosanitario ASL n. 5 "Spezzino" e del dott. Giampaolo Paletti, Consigliere di Amministratone di Fondazione Carispezia. Durante la prima parte della mattina, dedicata alla presentazione del progetto e del modello di intervento, si susseguono il dott. Giuseppe Martorana. psicologo psicoterapeuta e coordinatore del progetto ed il doti. Rosolino Vico Ricci, Psichiatra e Psicoterapeuta. Specialista in psicologia medica. Consulente psichiatra del progetto. A seguito gli interventi del dott. Franco Giovannoni. Neuropsichiatra Infantile, Responsabile SSD Neuropsichiatria Infantile ASL n. 5 "Spezzino" e la dott.ssa Annaffia Milone.