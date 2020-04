“Ritrovare il senso del cammino”

La Spezia - Settimana Santa senza le celebrazioni con il popolo, ma non senza il sacrificio della Messa. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti non ha così mancato, pur nelle restrizioni imposte dalle misure sanitarie in atto, di presiedere nella cattedrale di Cristo Re i riti più importanti della Settimana Santa ed in particolare del Triduo Pasquale. Ha dovuto essere rinviata soltanto la “Messa Crismale”, quella che per sua natura richiede intorno al vescovo la presenza di tutti i sacerdoti e dei diaconi permanenti della diocesi. Sarà così celebrata in una data diversa, secondo le indicazioni dei vescovi. I fedeli hanno potuto seguire in diretta le celebrazioni del vescovo ed ascoltare la sua parole. I riti si sono svolti in una cattedrale deserta, senza la presenza del popolo né quella dei sacerdoti concelebranti: soltanto un diacono ed alcuni ministranti erano presenti di volta in volta. Domenica scorsa la celebrazione del vescovo si è aperta con la benedizione dei rami di palma e di ulivo, il cui significato a ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme è stato ricordato da monsignor Palletti nella sua omelia. Il vescovo ha poi celebrato giovedì sera la Messa del Giovedì Santo, che ricorda in modo particolare l’istituzione dell’Eucaristia, momento fondante della Chiesa, e che immette nel triduo di mistero e di risurrezione che conduce alla Pasqua. Sono state parole di speranza e di incoraggiamento, quelle del vescovo nell’omelia: “Viviamo questo triduo santo con molte restrizioni. che nessuno si sarebbe aspettato. Ma questo è il nostro tempo, è la nostra storia, nella quale il Signore ci chiede di essere santi”. “Dobbiamo essere consapevoli – ha aggiunto il vescovo – che non siamo separati, ma solo fisicamente lontani. Solo il peccato ci separa. E dunque, nel rifiuto deciso del peccato, dobbiamo ritrovare il senso del nostro cammino, guardando a Cristo Redentore”. Palletti ha auspicato che presto la comunità possa ritrovarsi per ricevere anche fisicamente il Corpo del Signore: “Nel frattempo – ha detto – abbiamo il grande segno della Croce e abbiamo il pane della Parola: insieme ci supportano in questa attesa”. Il vescovo, parlando di quella lavanda dei piedi che non ha potuto svolgersi come di consueto, l’ha individuata come segno importante di quella carità alla quale la Pasqua del Signore ci apre: “Essa scende dal cuore di Dio, inonda il cuore dell'uomo e si trasferisce, anche in questi giorni, nei nostri gesti”. Monsignor Palletti ha poi presieduto ieri l’altro, sempre nella cattedrale di Cristo Re, la celebrazione della Passione del Venerdì Santo e, ieri sera, la solenne Veglia pasquale, con la benedizione del fuoco e dell’acqua battesimale. Non hanno potuto essere conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana: anche per questi ci sarà una nuova data che sarà fissata al termine delle restrizioni di carattere sanitario.