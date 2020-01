"Ritiro di Capodanno slittato alle 5.30 per motivi di sicurezza"

La Spezia - "In merito all’articolo pubblicato riguardo alla raccolta rifiuti presso i ristoranti siti nel centro della Spezia (leggi qui) evidenziamo che, come correttamente rappresentato, i servizi previsti per le utenze della ristorazione nella notte del 31/12 sono stati posticipati alle prime ore del mattino del primo giorno dell’anno. Le raccolte sono infatti iniziate alle 5.30 di mercoledì 1° gennaio per concludersi alle 11.30 circa dello stesso giorno". Questa la nota di Acam Ambiente riguardo alla prima polemica dell'anno.

"Le motivazioni legate allo slittamento dei servizi sono correttamente da ricondurre a motivi di sicurezza, vista l’imponente partecipazione di cittadini e turisti alle manifestazioni organizzate nella serata di capodanno. Relativamente alle frequenze di raccolta evidenziamo che a tutte le utenze della ristorazione viene quotidianamente raccolta la frazione organica, trisettimanalmente vetro e plastica e due volte la settimana il rifiuto residuo indifferenziato. Eventuali mancate prese vengono recuperate a stretto giro a valle dalla segnalazione e, di norma, fanno riferimento ad elementi puntuali e circoscritti.

È intenzione della scrivente procedere ad una valutazione del modello di raccolta in modo da intercettare eventuali nuove esigenze legate allo sviluppo delle attività della ristorazione aprendo, se ritenuto positivo, un tavolo di confronto con le Istituzioni e le Associazioni di categoria".