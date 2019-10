"Ritirate i sacchetti", ora arrivano le lettere a casa

La Spezia - Il Comune della Spezia informa che Spezia Risorse Spa in questi giorni invierà una lettera agli utenti che non hanno ancora ritirato la dotazione annua dei sacchi viola per il conferimento del rifiuto indifferenziato per l'anno 2019. La lettera invita gli utenti a regolarizzare la loro posizione per non incorrere nella sanzione prevista. Spezia Risorse Spa inoltre ricorda che il rifiuto conferito in sacchi non conformi non sarà raccolto e potrà essere motivo di provvedimenti sanzionatori, e che il mancato ritiro dei sacchi conformi spettante per l'anno 2019 esclude la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni tariffarie.

Per regolarizzare la propria posizione gli utenti possono ritirare, previa esibizione della Spezia Eco Card, i sacchi spettanti in uno degli sportelli: Acam Ambiente (Via Picco 18), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15 E il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Spezia Risorse (Via Pascoli 64), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.