"Ritardi e poca accoglienza, dalla città un brutto biglietto da visita"

La Spezia - Due facce della solita medaglia: l'accoglienza turistica. E i rapporti tra le guide turistiche e il Comune non sono semplicissimi. Da oltre un anno va avanti il ricorso portato avanti dalle prime e che andrà avanti, a loro dire, finché la situazione relativa alle pensiline, segnaletica e bagni pubblici più dignitosi per chi arriva nella zona di Viale Fieschi non si risolverà . Dall'altra parte, invece, il Comune con l'assessore Kristopher Casati elenca ciò che è stato fatto anche se per completare le infrastrutture.

Le preoccupazioni delle guide turistiche si concentrano nella zona di Viale Fieschi: "Ci avevano detto che molte migliorie sarebbero state istituite entro il 19 marzo del 2019 al termine di un accordo con il Comune che non è stato onorato. Per questo motivo noi proseguiremo con il nostro ricorso - spiegano a Città della Spezia dall'associazione guide turistiche liguri della sezione della Spezia -. Siamo ormai alla fine della stagione e solo una parte di quanto stabilito è stato messo in atto comunque in ritardo. Della cancellazione del servizio navette a chiamata, ad esempio, ne siamo venuti a conoscenza per una pura casualità consultando il sito di Atc. Abbiamo scoperto poi che era per un'esigua quantità di prenotazioni, comunque il servizio è in parte disponibile ma non a un prezzo calmierato come previsto nella versione accordata. La cartellonistica non è idonea e la pensilina che doveva sorgere in primavera è 'comparsa' a luglio inoltrato. Per non parlare del biglietto da visita che diamo con i continui cantieri. Se poi pensiamo alla situazione dei bagni pubblici, nella zona del Megacine solo per citarne una, non sappiamo davvero cosa poter dire alle persone che arrivano. Siamo alla fine della stagione turistica e ci siamo sentiti dire, da molti visitatori, che i collegamenti non sono dignitosi".



Alle questioni sollevate dalle guide turistiche risponde, a Città della Spezia, l’assessore alla Mobilità Kristopher Casati: “Io sono pronto a confrontarmi nuovamente con le guide turistiche per capire come migliorare, insieme, la situazione e spiegare loro quello che sta accadendo. In questi anni abbiamo fatto molto, a partire dall’eliminazione dei bus turistici da Via Fiume. Per il servizio navetta calmierato avevamo ricevuto solo due prenotazioni, ma siamo pronti a riattivarlo, però dobbiamo parlarne e confrontarci. Non possiamo negare che ci siano stati ritardi e che molte cose vadano migliorate: ci stiamo lavorando. Mi preme sottolineare comunque cosa siamo riusciti a fare anche in base alle loro richieste”.



“A seguito di vari incontri e contatti intercorsi nell’estate 2018 - spiega Casati in una nota - si era convenuto con le guide, rappresentate dall’avvocato Mazzoni, l’esecuzione dei seguenti interventi per venire incontro alle richieste e alle esigenze degli operatori turistici: l’istituzione di un servizio di navetta Fieschi Stazione, un riassetto della zona in questione che possa riguardare il fondo stradale, il verde, gli arredi. La navetta è stata istituita in accordo con ATC e attivata nel settembre 2018: dopo diversi mesi nei quali, ci viene riferito, le prenotazioni erano pressoché nulle (ci sono state riferite due sole richieste in oltre tre mesi) ad oggi il servizio è stato temporaneamente sospeso. Siamo pronti a riprendere immediatamente il servizio nel caso in cui pervenissero richieste, ad oggi mai pervenute. Per quanto riguarda il riassetto della zona di sosta ci eravamo impegnati a progettare entro l'autunno l’intervento e a realizzarlo prima dell'avvio della stagione 2019. L’ufficio ha prontamente progettato gli interventi, peraltro anche illustrandoli in un incontro con alcuni rappresentanti delle guide. Nel corso di tale incontro i tecnici comunali hanno illustrato e concordato con i convenuti gli interventi da eseguire”.

“Questi – spiega ancora Casati - interventi consistono: nella riqualificazione della fermata direzione centro posta all’altezza di Porta Ospedale, la sistemazione dell’aiuola posta tra il controviale lato arsenale e lungo Lagora, la creazione di un nuovo spazio di fermata e relativa posa di pensilina ad uso dei bus turistici, la posa di segnaletica e cartellonistica informativa, la riqualificazione della fermata direzione centro all’altezza di Porta Ospedale è stato realizzato i primi di marzo, La sistemazione dell’aiuola posta tra il controviale lato arsenale e lungo Lagora - è stato realizzato nel giugno 2019. La pensilina è stata realizzato tra i mesi di luglio e agosto di quest’anno”.



“Purtroppo - conclude Casati - il ritardo rispetto a quanto pattuito si è verificato a causa della seguente motivazione: come noto nell’edificio posto di fronte all’area interessata è in corso la realizzazione della nuova sede Universitaria (Campus). A seguito di ciò si è reso necessario realizzare degli interventi di scavo per il passaggio di sottoservizi (idrico ed elettrico). Tali lavori erano in conflitto con la realizzazione della nuova fermata e pertanto ciò ha determinato il ritardo rispetto alle previsione già comunicate. Per quanto sopra si può affermare che la amministrazione comunale ha svolto tutto quanto necessario per onorare l’impegno assunto con le guide turistiche e che il ritardo su parte degli interventi è da imputare a sovrapposizione di cantieri non preventivabili alla data dell’accordo”.