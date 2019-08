La Spezia - Martedì 20 settembre nella Sala consiliare della Provincia, in Via Vittorio Veneto 2, si terrà il convegno "Riparare gli esami di riparazione - Quanto si impara studiando d'estate?" con il contributo delle voci di studenti, insegnanti e genitori. Durante la conferenza, organizzata dall'Ufficio scolastico regionale, verranno presentati dati della ricerca "Riparare gli esami di riparazione" focalizzala sulla valenza educativa e didattica degli esami a settembre. Lo studio ha coinvolto 900 studenti, 200 insegnanti e 200 genitori delle seguenti scuole secondarie di II grado delta provincia della Spezia: Liceo G. Mazzini", IIS-"T. Parentucelli - C. Arzeà", ITET "Fossati/Da Passano'', IIS "V. Cardarelli" e IPSEOA "G. Casini".



La presenza al convegno equivale a 8 ore di formazione e dà diritto al rilascio dell'attestato di partecipazione. Per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, l'iniziativa ha valore di attività formativa, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 124 e del DM 797/2016. Per morivi di sicurezza, potranno partecipare 100 insegnanti. L'iscrizione non è obbligatoria ma è consigliata. Gli insegnanti che risulteranno iscritti avranno diritto alla precedenza.

Info e prenotazioni: davide.parmigiani@unige.it