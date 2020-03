"Ricordi e insegnamenti di Landi resteranno vivi in coloro che lo hanno conosciuto"

La Spezia - La FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) e l'Associazione Partigiana "Mario Fontana" - Giustizia e Libertà della Spezia esprimono il loro dolore per la scomparsa dell'onorevole Angelo Landi e rappresentano, in particolare alla figlia Franca e ai familiari, "il più profondo cordoglio per una dipartita che rende più povera la nostra intera comunità".



"Il ricordo, gli insegnamenti di Angelo Landi resteranno ben vivi in coloro che lo hanno conosciuto e stimato e che oggi ne rimarcano, oltre che le capacità politiche ed amministrative, le straordinarie doti umane, a cominciare da quella generosità di cui, da ultimo, ci diede prova lo scorso anno quando, malgrado le difficoltà legate all'età avanzata, volle essere presente alla Mediateca Regionale alla Cerimonia di inaugurazione della Mostra sui Fratelli Rosselli. Fu la sua ultima uscita pubblica - ricorda il professor Paolo Galantini - e con la sua affettuosa vicinanza trovò in quell'occasione il modo più nobile per rendere omaggio agli ideali abbracciati in gioventù e coerentemente professati ed illustrati nella sua lunga e feconda esistenza".