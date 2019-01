”Ricomincio da me” incontro per la famiglia a Casa Massà

La Spezia - ”Ricomincio da me” è il titolo della lezione che lo psicologo spezzino Roberto Tallerini terrà venerdì prossimo 25 gennaio a Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia, nel primo incontro del corso di formazione per volontari organizzato dall’associazione “La famiglia” e da “Mondo nuovo” della Caritas. Collabora il centro di servizi “Vivere insieme”. Oggetto della lezione sarà come ritrovare e potenziare le proprie risorse interne. L’inizio è previsto per le 14, le conclusioni per le 18.