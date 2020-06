"Ragazzo attende intervento da un anno, non ce la fa più"

La Spezia - Consigliere comunale d'opposizione e medico, ieri sera Luigi Liguori, in consiglio comunale per 'La Spezia bella, forte, unita', ha affidato ai social network il racconto di una vicenda sanitaria dell'era post Covid-19. “Questa sera – ha scritto il consigliere comunale - è venuta nel mio ambulatorio la mamma di un ragazzo che attende da un anno un piccolo intervento chirurgico urologico. Abbiamo provato in queste ultime settimane a farlo visitare ma non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo ha tentato di farsi ricevere dall'Ufficio relazioni col pubblico della Asl questa mattina perché non riesce più a reggere il problema, ma gli è stata negata anche questa possibilità”.



“La sua famiglia – prosegue il racconto di Liguori - è molto umile ma la madre è disposta a qualsiasi sacrificio pur di risolvere il problema del figlio, per cui mi ha chiesto di indicargli qualche professionista a pagamento. Questa è la situazione sanitaria attuale, le malattie non Covid e non urgenti non vengono seguite, si spinge sul privato. Se ti vuoi curare devi pagare, se non hai soldi fai debiti o muori”. Considerazioni dure, da parte di un politico col camice bianco. Nei giorni scorsi sempre Liguori ha presentato un'interpellanza al sindaco Peracchini perché si attivi per la riapertura dei Cup, in modo da far ripartire quel fronte sanitario rimasto di fatto sospeso nel corso della fase acuta della pandemia.