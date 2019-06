"Raccolta dei rifiuti, percentuale di disservizio inferiore all'uno per cento"

La Spezia - Duecentocinquanta mila prese in una settimana e meno dell'uno per cento di disservizi. Novecentoventiquattro sanzioni in un anno e mezzo e l'arrivo di altre tre isole zonali in altrettanti quartieri. Sono i dati elencati dall'assessore Kristopher Casati illustrati questa mattina nel corso della presentazione della campagna informativa "La differenziata è speziale" che partirà in questi giorni prima dell'addio definitivo ai mastelli nei quartieri Colli, Ospedale e Umbertino (leggi qui).

Le segnalazioni al call center per le prese mancate dall'inizio dell'anno sono all'incirca 2mila ottocento. "La percentuale di inefficienza è inferiore all'uno per cento - ha detto l'assessore Casati - , il dato totale è di 250mila prese in sette giorni e il disservizio riguarda all'incirca 2mila 500 prese 'mancate' e questo è dovuto alle sostituzioni del personale e per le assunzioni stagionali, ma si tratta di un dato fisilogico. E' chiaro che questo corrisponde ad una serie di segnalazioni da parte dei cittadini e noi stiamo cercando di migliorare il nuovo sistema e di aumentare i controlli. I 924 verbali per sanzioni per 100mila euro portano i cittadini a rispettare le regole. Ci sono persone che lo fanno e questo comportamento corretto deve essere seguito da tutti".



"A breve - ha proseguito l'assessore - installeremo le nuove isole. E da lì capiremo subito quali potrebbero essere i problemi sulla mobilità. Piano piano rimuoveremo completamente il porta a porta per promuovere le isole zonali".