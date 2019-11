"Questo non è amore", presidio della Polizia di Stato di fronte alla stazione ferroviaria

La Spezia - Terza giornata di impegno della Polizia di Stato nell’ambito della campagna “Questo non è amore”. Anche nella mattinata di oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, agenti e funzionari della Polizia di Stato della Questura della Spezia e della Polfer hanno incontrato la cittadinanza nel presidio informativo allestito in Piazza Medaglie d’Oro al Valore Militare.

Come nelle precedenti occasioni, la cittadinanza ha potuto incontrare, oltre agli specialisti di settore della Polizia di Stato, anche rappresentanti di Soroptimist, Casa delle Donne, Centro Irene, Consulta Femminile e Fidapa, tutte associazioni attive nel delicato settore dell’assistenza alle vittime.

Sempre molto apprezzato l’opuscolo informativo distribuito dagli operatori, contenente utili spunti di riflessione e informazioni per coloro che abbiano bisogno di aiuto.

Grazie anche ad una bella giornata di sole, l’incontro ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione da parte della cittadinanza che si è avvicinata agli operatori con la volontà di acquisire maggiore consapevolezza ed informazione circa un fenomeno di sempre maggiore attualità.

Prossimo appuntamento oggi pomeriggio in Piazza Brin, dalle 15 alle 18.