'Questo non è amore', la campagna della Polizia in Piazza Brin

La Spezia - Nel pomeriggio di lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, si è svolto nella storica Piazza Brin l’ultimo dei quattro presidi informativi organizzati dalla Questura Spezzina nell’ambito della Campagna Nazionale “Questo non è amore”, cui hanno partecipato Funzionari ed Agenti, il Cappellano della Polizia di Stato, insieme all’equipe multidisciplinare composta da un medico del locale Pronto Soccorso, dalla Vice Presidente della Consulta Provinciale Femminile ed alcune rappresentanti della Consulta, dalla Presidente ed alcune rappresentanti dell’Associazione Soroptimist, oltre che da rappresentanti del Centro Irene e della Casa delle Donne.

Testimonial d’eccezione calciatori dello Spezia Calcio che, con la loro presenza, hanno voluto ribadire la piena adesione al progetto, condividendone il focus, ribadendo il valore sportivo del rispetto reciproco, che gli stessi interpretano ogni giorno sul campo: rispetto delle regole, del compagno di squadra ma anche dell’ avversario.

In serata, i Dirigenti della Divisione Anticrimine, Dr.ssa Listante e Squadra Mobile, Dr. Ascione, che operano fianco a fianco sul campo per la prevenzione e la repressione della violenza di genere ed il Questore hanno accolto il Prefetto Antonio Lucio Garufi ed il Procuratore della Repubblica Dr. Antonio Patrono, che si sono intrattenuti a lungo con i volontari e la cittadinanza.

Importante anche la presenza dei comitati spontanei di quartiere che hanno voluto accompagnare l’ iniziativa sino alla chiusura.

Nel corso dei quattro presidi informativi sono stati effettuati complessivamente 286 contatti dei quali 168 con donne, cui sono stati consegnati gli opuscoli del Servizio Centrale Anticrimine di Roma.

Numerosi i minori che si sono affacciati al gazebo per parlare con gli esperti.

Questo importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia ed alla determinante collaborazione delle istituzioni, degli enti pubblici e delle associazioni di volontariato che hanno voluto operare accanto alla Polizia di Stato oltre che al significativo sostegno dato dallo Spezia Calcio con la partecipazione dei propri atleti.