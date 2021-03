"Questo non è amore", a Palazzo civico la campagna della Polizia contro la violenza sulle donne

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto l’ispettore Serafini della Questura per condividere del materiale informativo promosso dalla Polizia di Stato contro la violenza sulle donne.



“In occasione della giornata internazionale della donna, la Questura ha condiviso con il Comune della Spezia dell’importante materiale informativo per le donne e per la loro sicurezza in caso di violenze fisiche e psicologiche che sarà affisso a Palazzo Civico affinché se ne abbia massima divulgazione – dichiara Peracchini –. La Polizia di Stato collabora in modo molto sinergico e proficuo con il Centro Antiviolenza Irene e con tutti gli attori della rete a supporto delle donne. Il messaggio che dalle istituzioni deve arrivare in modo chiaro è che nessuna donna è sola e che denunciare è un passo fondamentale per uscire da situazioni di violenza”.