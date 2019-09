"Quattro unità navali plastic free, per difendere il mare"

La Spezia - Doppio avvicendamento all’interno della base navale della Spezia questa mattina. Cambiano i comandanti della Prima divisione navale e della Forza contromisure mine e idrografiche. La cerimonia presso lo scalo della base navale dove è ormeggiata Nave Rizzo, alla presenza del Comandante in campo della Squadra navale Donato Marzano. Per i due uscenti ruoli allo Stato Maggiore della Difesa e della Marina.



Lascia quindi l’ammiraglio Angelo Virdis, in carica dal settembre del 2017, che ringrazia nel suo discorso il personale per “l’abnegazione e l’impegno ammirevoli”. Ringraziamenti anche alla città: “Sono tornato con grande piacere alla Spezia, città in cui ho mosso i primi passi a bordo”. C’è spazio infine per un ricordo dei sottufficiali Deodato Antonio e Gioacchino Verde.



Al suo posto il contrammiraglio Stefano Turchetto. Nato a Treviso nel 1966, diplomato all’Accademia di Livorno nel 1989. Esperto di guerra antisottomarina, sonarista, comandante di fregata Libeccio, dislocato in Germania, comandante in seconda dell’Accademia navale, ha comandato la task Force dell’operazione Sophia. Sposato con Rossella, ha due figli.



Al passo d’addio anche l’ammiraglio Davide Berna, anche lui in carica dal 2017. Sotto il suo comando il ritorno della Marina Militare ad una missione nel Circolo Polare Artico dopo novant’anni. “La flotta passa dove noi siamo già passati”, dice con orgoglio il graduato che poi richiama alcuni momenti significativi del suo comando: la rilocalizzazione della corazzata Roma con le riprese dagli abissi, il ritrovamento dei relitti dell’incrociatore Giovanni dalle bande nere e del sommergibile Guglielmotti.



La Spezia ritrova il contrammiraglio Silvio Vratogna, spezzino doc. Accademia fino al 1990, è un pilota uscito dalle scuole di volo statunitensi. Già comandante del cacciamine Lerici, military assistant presso il comando Nato di Napoli, e poi vice capo reparto preso il dipartimento di politica navale presso lo Stato Maggiore della Marina. Sposato, ha una figlia. “La Spezia non è solo la mia città natale, ma è qui che ho avuto il comando di Nave Lerici che ora vedo tristemente in disarmo di fronte a noi”, dice senza dissimulare una certa commozione che si acuisce quando esprime in pensiero alla sua famiglia.



“L’idea di mettere assieme due cerimonie così importanti mi pare sia stata un’idea giusta. La Squadra Navale è una cosa sola, è una cosa sola la Marina Militare”, dice l’ammiraglio Marzano che a sua volta ha i suoi saluti da fare. “Fra un mese lascerò il servizio... è il ciclo della vita. Grazie al sindaco che rappresenta la città di cui facciamo parte, grazie all’industria e ai centri di ricerca. Il mare è una risorsa e lo stiamo uccidendo. Dobbiamo cambiare mentalità. Già quattro unità della Squadra Navale sono plastic free, proseguiremo in questa direzione nonostante l’aggravio dei costi”.



La Prima Divisione continuerà ad accogliere le nuove navi che entrano in servizio e ad accompagnare alla loro fine quelle che sono arrivate alla fine della loro operatività. Il colpo d’occhio dell’arsenale rispecchia anche questo. Tecnologia e ruggine convivono sulle stesse banchine. “Qui ci sono navi di ultima generazione e altre che hanno fatto la storia della Marina - sottolinea Marzano - La Marina ha una vocazione duale, ma esistiamo perché dobbiamo essere pronti a difendere il Paese in un ambiente combat. Il lavoro svolto dagli ammiragli Virdis e Berna è stato fondamentale e li ringrazio. Grazie la città della Spezia, il nostro porto sicuro. È un rapporto che deve essere di stimolo vicendevole, dobbiamo sfruttare la vocazione all’innovazione di questo territorio”.