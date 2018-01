`Quanto costerà svapare?`, ecco la stangata che non ti aspetti

La Spezia - Aumenti consistenti e conseguenti aggravi dei costi per i consumatori. Sono queste le dure stangate che porta il nuovo regime fiscale in vigore da gennaio 2018, che colpirà i consumatori di sigarette elettroniche. Rispetto all'anno scorso, i prezzi dei liquidi utilizzati per "svapare" sono infatti più che raddoppiati per effetto di due sentenze della Consulta che hanno considerato legittime una serie di tassazioni ulteriori. I produttori hanno dunque cominciato ad applicare l'imposta di consumo pari a 39 centesimi per millilitro, per un costo totale di 4,5 euro per boccetta da 10 ml, boccetta che tendenzialmente un fumatore media consuma in due o tre giorni. Ma da aprile arriveranno ulteriori rincari: il regolamento dei Monopoli stabilirà i criteri di applicazione dell’imposta anche ai vari prodotti utilizzati dagli svapatori per la produzione dei liquidi da inalare, glicole e glicerina vegetale in primo luogo.