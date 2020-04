“Profilassi anti Covid-19 per i Finanzieri”

La Spezia - Questa mattina Alessandro Maini e Vincenzo Secchi, rispettivamente Coordinatore provinciale e referente per la Liguria e Vice Coordinatore provinciale del Silf, Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Liguria Toti ed al Comando Generale e Regionale della Guardia di Finanza chiedendo che sia attivata la profilassi preventiva contro il Covid -19 per i lavoratori delle forze dell'ordine.

“Come Finanzieri e altre forze di Polizia siamo quotidianamente a contatto con i cittadini ed esposti al rischio di contagio- dicono Maini e Secchi- lo testimonia l'alta percentuale di contagiati che ha colpito le forze dell'ordine e costretto alla quarantena interi reparti del Corpo della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale. Sarebbe quindi importante procedere con test sierologici e tamponi per tutto il personale, per lavorare in sicurezza e anche anche per assicurarsi che il personale impiegato nelle operazioni di controllo non sia esso stesso colpito dal virus. Questa procedura, già adottata in altre Regioni come Veneto, Marche e Toscana, potrebbe contribuire a limitare la diffusione del contagio.”