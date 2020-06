'Priorità alla scuola', giovedì presidio in Piazza Mentana

La Spezia - Giovedì prossimo, 25 giugno, giornata nazionale di mobilitazione per la scuola lanciata dal Comitato “Priorità alla scuola”. Anche alla Spezia. Tra le richieste, l’aumento di stanziamenti per la scuola, la riduzione del numero di alunni per classe, un piano straordinario per l’edilizia scolastica, l’assunzione immediata del personale scolastico con più di 36 mesi di servizio che tenga conto dell’esperienza accumulata e della professionalità consolidata, l’internalizzazione tutto il personale che, senza dipendere dal MIUR, lavora nelle scuole (assistenti alla autonomia, alla comunicazione ecc.). E per dire alla didattica a distanza, alla riduzione dell’orario scuola, a qualunque forma di esternalizzazione del lavoro all’interno della scuola.

Nella nostra provincia al momento aderiscono alla manifestazione gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione della Spezia, il sindacato COBAS SP, il gruppo NON UNA DI MENO, PRE-CARI GROUP SP e la Rete degli Operatori Sociali Spezia, e invitano studenti, genitori,

personale della scuola e i cittadini tutti a partecipare, nel pieno rispetto delle direttive sul

distanziamento, al presidio che si terrà giovedì 25 giugno in Piazza Mentana a partire dalle ore 17.45.