"Primo maggio in Fattoria", un'altra occasione per trascorrere la giornata al Carpanedo

La Spezia - La "Fattoria del Carpanedo" Via del Canale 3a, località Limone, organizza per dopodomani l'iniziativa "Primo maggio in Fattoria".

La struttura sarà aperta dalle 10.30 alle 18.30, ma in casi di previsioni meteo avverse l'evento sarà annullato.



All'interno della fattoria ci sono zone dove poter parcheggiare, in caso di famiglie numerose o gruppi di amici chiediamo di venire con il minor numero possibile di automobili, grazie. Si possono vedere gli animali, giocare al "Parco Robinson", pranzare al sacco, acquistare acqua, bibite e caffè.

Gli organizzatori metteranno a disposizione tavoli e panche dove poter mangiare e la zona barbecue (non prenotabile, ma con possibilità di usarla a rotazione).



Costo di ingresso:

5 euro ad adulto, 3 euro a bambino.

Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo.

Non è necessaria la prenotazione!



Per maggiori informazioni chiamare al 3939084775 oppure scrivere in posta privata sulla pagina Facebook.