"Preoccupati per quanto abbiamo visto venerdì, auspichiamo intervento più capillare"

La Spezia - Il report della Polizia aveva rassicurato su un venerdì sera senza grandi criticità con nessuna sanzione a locali e avventori per assembramenti e comportamenti non conformi alle direttive anti-contagio in atto con l'inizio della fase 2. Nelle zone centrali della città a più alto concentramento di persone a piedi, gli equipaggi della Squadra volante, insieme al personale della Squadra amministrativa e ad alcune pattuglie del Reparto prevenzione crimine della Liguria avevano monitorato la situazione della cosiddetta 'movida' (ecco com'è andata secondo il report), nel primo vero e proprio weekend di riaperture, riscontrando solo alcune situazioni prontamente sventate, in special modo nel quartiere Umbertino e nella zona dell'ospedale. I cittadini residenti nel centro storico attraverso il Comitato Centro Storico esprimono invece forte preoccupazione per quanto hanno visto e documentato verificarsi in molte zone del centro durante la serata di venerdì, in netto contrasto con le norme ed i protocolli anti-Covid. "Auspichiamo un intervento più capillare e continuativo delle forze dell’ordine al fine di garantire veramente sicurezza e tutela della salute".