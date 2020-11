"Poste italiane garantisca il servizio anche nei piccoli comuni"

La Spezia - "Negli scorsi giorni sono stato interessato da alcuni sindaci, come il primo cittadino di Borghetto Vara Claudio Delvigo, che hanno evidenziato una situazione di forte disagio per i propri cittadini, relativamente alla problematica degli uffici postali chiusi o con orari estremamente ridotti a causa dell’emergenza Covid-19. Problemi che riguardano tutto il nostro territorio, dalla città della Spezia agli altri comuni". Lo afferma il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, annunciando di aver rivolto un appello alla direzione di Poste italiane affinché ci sia un miglioramento della situazione.



"In alcuni casi, come ad esempio cioè che mi è stato segnalato proprio per Borghetto Vara, durante la prima fase pandemica gli uffici postali hanno avuto l’orario di apertura al pubblico ridotto e, ad oggi, l’orario regolare non è stato più ripristinato. Lo stesso avviene in molti quartieri cittadini o in diverse località in tutta la provincia. Si tratta oggettivamente di un momento particolare per tutte le pubbliche amministrazioni ed è dovere di tutti noi fare squadra per trovare soluzioni che garantiscano i servizi per quelle categorie più esposte, come gli anziani. Soluzioni che oggi sono indispensabili e che da parte di Poste italiane in primis, ma il ragionamento deve riguardare la responsabilità che il Governo ha in questa gestione, devono essere garantite, in maniera certa e senza ulteriori ritardi, sempre e comunque. Inoltre, con il proseguio della brutta stagione, viene evidente anche la problematica rappresentata dalle numerose code all’esterno degli uffici postali, dovute al necessario distanziamento, dove le persone, specialmente gli anziani, sono esposte a qualunque condizione meteo. Per questo - prosegue Peracchini - invito pubblicamente, anche dopo contatti preliminari con la direzione provinciale, Poste italiane affinché si attivi, senza attendere che la situazione diventi un disagio per i cittadini, per dare risposte, tenendo conto da subito e in maniera risolutiva delle problematiche evidenti. Servono servizi certi e funzionali, in grado di essere presenti in territori come quello spezzino dove vi sono oggettive difficoltà che si evidenziamo maggiormente nei piccoli comuni e nelle tante località minori, il tutto anche alla luce delle limitazioni previste in questi giorni.

Ci aspettiamo, per tutte le frazioni, specialmente per i borghi più o piccoli ed isolati, così come per i comuni dell’entroterra, particolare attenzione e il mantenimento del servizio in ogni località della provincia, questo anche per garantire proprio quelle norme di precauzione che limitano al massimo gli spostamenti e l’affollamento di strade e piazze.

Auspico che le problematiche già evidenziate nella prima fase di chiusura, la scorsa primavera, oggi siano superate. Anche in questo caso, così come per altre realtà, il tempo per affrontare la situazione senza provocare disagi c’è stato tutto, ora ci vogliono i risultati".



"L’amministrazione provinciale, ma ovviamente anche le amministrazioni comunali locali, sono sempre disponibili a trovare soluzioni per agevolare gli utenti e garantire un servizio, sono altresì certo che la stessa direzione provinciale abbia in fase di organizzazione un programma per mantenere una presenza costante e il ricevimento del pubblico in tutte le località della Provincia spezzina, tenendo conto proprio delle necessità di limitare al minimo gli spostamenti, specialmente delle persone più anziane. Mi aspetto che le direzioni nazionali ed il Governo rendano attuabili questi piani e che il servizio sia garantito, senza gravare sempre e comunque sulle realtà periferiche, sugli enti locali e sui cittadini", conclude il presidente della Provincia.