"Porte aperte" al deposito locomotive di Migliarina per il 25 aprile

La Spezia - Torna uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di ferrovie e treni storici in Liguria. Domani, 25 aprile è in programma un nuovo “Porte aperte” al Deposito Locomotive di La Spezia Migliarina.



L’iniziativa, che negli anni scorsi ha riscosso un notevole successo di pubblico, prevede l’apertura dei cancelli dello storico hub di Fondazione FS per una intera giornata, dalle 9.00 alle 18.30, consentendo a tutti i visitatori di poter ammirare i ‘tesori’ custoditi all’interno dell’impianto.



In programma vi è l’esposizione dei rotabili assegnati al Deposito Locomotive, alcuni dei quali risalenti ai primi del '900, e l’attesa accensione delle vaporiere con brevi spostamenti all’interno del piazzale. Sarà possibile, inoltre, visitare una vasta collezione di cimeli della seconda guerra mondiale dai carri armati, alle radio, alle auto e alle moto d’epoca. L’esposizione sarà visitabile dal 25 al 28 aprile.



L’evento “Porte Aperte al Deposito Locomotive di La Spezia Migliarina” è legato ad una parata che si svolgerà in città denominata “la colonna della libertà” che prevede l’arrivo da Pisa di oltre 140 mezzi.



Le informazioni relative all’evento sono reperibili sul sito ufficiale della Fondazione FS, dove sarà inoltre possibile scaricare la liberatoria che andrà compilata prima di effettuare l’accesso all’area ferroviaria. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@fondazionefs.it.