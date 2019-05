'Play the Games', ecco come cambia la viabilità spezzina

La Spezia - Il Comune della Spezia informa che per consentire lo svolgimento della cerimonia di apertura dei giochi nazionali Play the Games, che avrà luogo domani, venerdì 17 maggio alle 18,30 in viale Mazzini, saranno in vigore i seguenti provvedimenti viabilistici:



A decorrere dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 17 maggio: DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI TEAM CON ESPOSIZIONE DI PASS in VIA DIAZ, AMBO I LATI



A decorrere dalle 17:00 alle fino alle e 22:00 del 17 maggio: DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI TEAM CON ESPOSIZIONE DI PASS E TAXI VIA DIAZ



Infine dalle ore 18:00 alle 19:00 del 17 maggio DIVIETO DI TRANSITO VIA CHIODO, nel tratto compreso tra Via Persio e Piazza Verdi