La Spezia - “Per Caritas, il periodo dell’emergenza è stato da cardiopalma”. Lo descrive così Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana, il periodo del lockdown e dell’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19. La chiusura totale del paese ha dato nuovi spunti di riflessione, una spinta a fare di più per chi non ha nulla e la presa di coscienza che la povertà ha colpito anche tanti “insospettabili”. Ed è con un bilancio assieme a Città della Spezia che don Luca racconta questi mesi. “Abbiamo fatto una stima di questo tempo di pandemia – racconta -. In totale sono state consegnate 1.200 spese, tra la Spezia e Sarzana. E’ evidente che non ci sono soltanto le fragilità dei senza dimora ma anche di chi, pur avendo la disponibilità di un’abitazione non può permettersi di fare la spesa. Insieme a questo si aggiungono le difficoltà a pagare l’affitto, il condominio, emerge il bisogno di un aiuto per l’acquisto di materiali per la didattica a distanza. Tablet, pc e l’installazione della fibra non sono più un lusso: adesso per chi ha i bambini che vanno a scuola devono poterlo fare, altrimenti non possono frequentare le lezioni. Se non ci fosse stato il grande cuore degli spezzini non avremmo potuto fare niente”.



La distribuzione delle spese è legata al progetto “Arrivo. Stai a casa”. “Per noi è un fiore all’occhiello, perché ci ha permesso di essere vicini a famiglie, persone singole che hanno potuto ricevere beni di prima necessità. Si affianca al progetto primario dell’Emporio della solidarietà ed è stato voluto fortemente da Fondazione Carispezia. Questa evoluzione ha permesso di consegnare oltre 200 spese e i medicinali a persone che non dovevano uscire di casa. Assieme ai nostri operatori abbiamo riportato un po’ di speranza”.



Il periodo della chiusura totale ha messo a dura prova tutti anche chi una casa non l’aveva. Ed è da lì che parte l’esperienza del campo Montagna dove sono state realizzate delle tensostrutture per ospitare i senza fissa dimora e don Luca Palei ricorda quei momenti con grande commozione: “Trovarsi davanti a cinquanta volontari che hanno detto ‘ci crediamo’ mi ha scaldato il cuore. Si sono messi insieme a chi ogni giorno cerca di garantire qualcosa a chi non ha nulla: le colazioni con il sorriso, ai francescani di Gaggiola, Croce rossa, il Tavolo della carità. Questa avventura insieme la rete è stata fortissima e ha pensato agli ultimi degli ultimi. E’ stato riconosciuto il bene nella sua concretezza”.

“C’è chi si è fidato di noi, in tutto e per tutto – aggiunge -. Fondazione Carispezia ci ha dato carta bianca e il Comune ci ha aperto il campo Montagna. Queste strutture hanno dato segno di speranza a chi era per strada. Tante città hanno avuto il problema di non poter dare riparo a chi non ha nulla. La Spezia ci è riuscita.



Nel corso dell’emergenza, tramite il tendone, venivano ospitate ottanta persone e forniti al giorno 40 pasti da asporto. “La diocesi ha per poter sostenere queste gesti – ha spiegato don Luca – ha dato un contributo economico anche per andare incontro alle spese quotidiane. Inoltre è stato possibile capire quante persone necessitavano di attenzioni: 90 persone accolte e 40 famiglie che hanno avuto un pacco per poter mangiare. Sono dati significativi e assieme ai servizi sociali penseremo a nuove ‘fantasie di carità’ per poter rispondere. La diocesi è stata pronta e ha dimostrato grande presenza. Anche gli ospiti si sono sentiti amati in questi tempi. Potremmo dire che il Montagna è stato ‘l’unico bar aperto’ e ha costruito un cammino di emozioni. Tante persone in quel luogo hanno potuto condividere, anche le proprie preoccupazioni, sono state ascoltate e hanno riscoperto la confessione. Anche gli operatori hanno condiviso del tempo con chi spesso viene scansato. E’ stato un insieme di tante possibilità”.



"Sono tante le storie che sarebbero da raccontare - conclude don Luca - ma quelle che mi hanno colpito di più sono due. La prima riguarda una famiglia che si è accorta che i propri vicini erano in estrema difficoltà. Noi siamo arrivati con il nostro furgone e abbiamo consegnato un po' di spesa. L'altra storia è legata alle forze dell'ordine, ci hanno chiesto di indicare alcuni nominativi di persone in difficoltà per poter fare loro altre donazioni di beni di prima necessità. Il cuore di questa città non è grande, è grandissimo"