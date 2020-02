"Piazze e strade vanno intitolate a persone con meriti indiscussi"

La Spezia - Una via, oppure una piazza dedicata a Giorgio Almirante. Una questione che sta tenendo acceso il dibattito in città. In merito alla vicenda, il professor Paolo Galantini, copresidente del Comitato provinciale unitario della Resistenza, ha dichiarato: "La storia, in quanto esercizio della memoria, non volge solo alla ricostruzione del passato ma contribuisce anche alla crescita civile di un popolo. La storia non si può cancellare, quindi non si possono dimenticare le posizioni assunte di quegli anni così drammatici, in particolare della Seconda guerra mondiale e quelli relativi alla guerra di liberazione dal '43 al 45. Io credo che l'intitolazione di una strada, di una via, di una piazza debba riconoscere meriti indiscussi da parte di tutta la popolazione. Non soltanto da una parte e dunque i meriti devono essere così vasti e luminosi per evitare qualsiasi polemica".

"Io sono contrario a qualsiasi forma di strumentalizzazione - ha proseguito - però non si possono dimenticare le ragioni per le quali si è combattuto e morti dando la propria vita per la libertà mentre altri purtroppo hanno seguito strade diverse".