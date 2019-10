"Piazza Cavour? Non è vero che il bando escludeva possibilità di realizzare parcheggi"

La Spezia - Il progetto di Piazza Cavour rischia di diventare una sorta di Piazza Verdi... cinque anni dopo. Con la differenza che questa volta, piaccia o non piaccia, si è consumato un lungo percorso di partecipazione che ha coinvolto tutti gli attori protagonisti, dagli ambulanti ai commercianti, dai residenti della zona a chi abita nelle periferie e in piazza ci viene per ragioni di lavoro o di piacere. Si era arrivati alla cernita di cinque progetti finalisti dai quali fu estratto quello che poi ha "vinto", ma, nel frattempo, la discussione pare essere tornata indietro (leggi qui) con la presa di posizione di Confcommercio che, di fatto, consiglia di cestinare mesi di lavoro per abbracciare un progetto che non era entrato nella cinquina finale e, soprattutto, assicurava una grossa quota di parcheggio (170 stalli) sovrastanti la piazza stessa, opportunatamente rivista e corretta, a partire dalla completa rimozione della copertura in essere. L'amministrazione comunale non l'ha presa certo bene ed oggi, attraverso una nota ufficiale confezionata ed inviata alle redazioni giornalistiche, ha deciso di fare delle precisazioni ricordando che in occasione del concorso non era stato presentato il progetto tirato fuori negli ultimi giorni, "ma uno simile che prevedeva sempre parcheggi al primo piano e il mantenimento della copertura esistente". "Tale ipotesi - si legge - trovava un suo primo ostacolo strutturale insormontabile nell'impossibilità di inserire un piano rialzato nella struttura: la proposta peraltro evidenziava un scarsa conoscenza della struttura esistente. Non corrisponde al vero che il bando escludesse la possibilità di realizzare parcheggi: lo testimonia il fatto che una delle cinque proposte finaliste prevedesse parcheggi al piano terra. Il bando si è limitato a riportare le conclusioni del lungo percorso partecipato: tra le varie richieste avanzate quella di realizzare lavori non eccessivamente impattanti, sia come tempi, sia come logistica, per non limitare eccessivamente l'operatività della attività presenti nella piazza".



"Il nuovo progetto, che i proponenti hanno quindi rivisto avendo accertato l'impossibilità della soluzione proposta nel concorso di progettazione é di fatto realizzabile esclusivamente abbattendo completamente la struttura, e ricostruendola di sana pianta. Un progetto che i proponenti hanno rivisto avendo accertato la impossibilità della soluzione proposta nel concorso di progettazione: tutto questo a prescindere da valutazioni estetiche, sulle quali sorgono comunque parecchi dubbi, anche in virtù di un futuro parere della Sovrintendenza" - puntualizza Palazzo civico. "Ciò risulta impossibile con i soldi a disposizione, basti pensare che per l'attuale struttura, che non prevede un piano superiore carrabile, rampe, banchi fissi, impiantistica ed inaugurata nel 2005 sono stati spesi 7,3 milioni di euro. Soldi pubblici, soldi della città e dei cittadini, che è impensabile, dopo soli 14 anni, sprecare completamente".



L'amministrazione difende il proprio operato: "Per la determinazione del progetto vincitore é stato fatto un percorso partecipativo serio e mai svolto nella nostra città. Tale percorso non è finito con il bando, ma si è evoluto ulteriormente, a seguito di incontri dedicati con tutti i soggetti coinvolti, confrontandosi con le associazioni di categoria e soprattutto con chi in piazza ci lavora; sono state condivise scelte importanti che determineranno un aumento della vivibilità, del benessere, dell' igiene, della qualità dei parcheggi, con disagi e tempi compatibili con il mantenimento del mercato durante i lavori. Siamo giunti ad una sintesi che rappresenta una giusta mediazione, compatibilmente con le possibilità tecniche ed economiche, che rappresenta le diverse sensibilità che animano il nostro mercato, cercando di risolvere tutte le problematiche proposte, senza trascurare il problema parcheggi. É necessario concentrarci sia sul contenitore che sul contenuto, che è il vero valore aggiunto della piazza, evolvendo il nostro mercato, che rappresenta qualità eccezionali, pensando anche al domani, coniugandolo con una mobilità dedicata, magari completamente elettrica".