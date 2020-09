"Peracchini si pronunci su apertura scuole"

La Spezia - “È inaccettabile che migliaia di famiglie e di lavoratori non abbiano ancora notizie certe sulla eventuale riapertura delle scuole. Peracchini dica con chiarezza alla cittadinanza cosa intende fare.” Così Lara Ghiglione, che continua: “Dal 14 settembre ad oggi il quadro epidemiologico è notevolmente peggiorato, abbiamo superato i 1000 contagi e le strutture sanitarie sono al limite, con infermieri, medici ed Oss sottoposti a turni massacranti. Nel frattempo nulla è stato fatto per potenziare i tamponi di massa, a partire dai luoghi di lavoro, e per incrementare la capienza del trasporto pubblico locale. Ci chiediamo cosa aspettino il sindaco ed il Presidente della Regione ad intraprendere azioni realmente efficaci per contenere la diffusione del virus e per riaprire le scuole in sicurezza per studenti, operatori e famiglie. La nostra città non può più assistere all’aggravarsi della situazione senza che siano adottate misure adeguate: ne va dell’istruzione dei nostri bambini e ragazzi, delle attività produttive, della salvaguardia del servizio sanitario pubblico e delle fasce più deboli della popolazione.”