"Peracchini ci ripensi: Escrivá sessita e per Opus Dei collegamenti sospetti con finanza nera"

La Spezia - "Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha deciso di intitolare una strada a Josemaría Escrivá, ideatore e fondatore dell'Opus Dei. Sarebbe forse utile venisse spiegato il senso di tale intendimento". Così l'Anpi provinciale interviene nel dibattito sull'intitolazione di uno slargo del centro cittadino al prelato spagnolo, come proposto dal primo cittadino.

"Se i meriti dell'Escrivà sono di ordine religioso, non si vede come una istituzione pubblica, e quindi laica, pur rispettandoli, li possa considerare degni di tanta attenzione. Da un punto di vista umano, sono note le posizioni sessiste, omofobe e guerrafondaie del suddetto. Da un punto di vista politico - proseguono dall'Anpi - siamo di fronte ad un prelato spagnolo, sostenitore della dittatura fascista di Franco, che ha combattuto contro il governo legittimo della Repubblica Spagnola. Non risultano fatti che colleghino Josemaria Escrivà alla nostra città e per quanto riguarda la congregazione da lui fondata sono forti i sospetti di inquietanti collegamenti con la cosiddetta finanza nera. L'Anpi della Spezia si unisce pertanto a tutti quei cittadini onesti che chiedono al sindaco di ripensare una scelta che appare sempre più incomprensibile".